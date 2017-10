Juncker will Loslösung Kataloniens nicht erlauben

Jean Claude Juncker will die Abspaltung Kataloniens nicht erlauben. (Bild: keystone)

Eine Ablösung Kataloniens von Spanien könnte nach Aussage von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Nachahmer finden und muss deshalb vermieden werden. «Wenn wir Katalonien die Loslösung erlauben, werden andere nachziehen. Ich will das nicht», sagte Juncker am Freitag in Luxemburg.

Er sei sehr besorgt über die separatistischen Bewegungen in Europa und habe den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy ermuntert, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Der Kommissionsvorsitzende sagte nach Angaben einer Sprecherin ausserdem, dass Nationen keine «provisorische Erfindung der Geschichte» seien: «Es gibt sie, um zu bleiben», sagte Juncker.

Der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont hatte am Dienstag darauf verzichtet, die Abspaltung auszurufen, und schlug stattdessen Verhandlungen mit der Zentralregierung vor. Diese verlangt nun eine Klarstellung, was die Regierung in Barcelona plant. Nach der spanischen Verfassung ist eine Abspaltung illegal.

Druck von innen

Die an der katalanischen Regierungskoalition beteiligte Linkspartei CUP fordert indes von Puigdemont das Inkraftsetzen der Unabhängigkeitserklärungt. Der von der Mehrheit der Katalanen beim Unabhängigkeitsreferendum zum Ausdruck gebrachte Wille könne nur «durch eine Ausrufung der (katalanischen) Republik» umgesetzt werden, schrieb die CUP am Freitag in einem offenen Brief an Puigdemont.

Sie schloss sich damit der Haltung der einflussreichen Organisation Katalanische Nationalversammlung (ANC) an, die am Donnerstag ähnliche Forderungen gestellt hatte. Die CUP ist für Puigdemonts Regionalregierung ein unerlässlicher Koalitionspartner. (sda reu)