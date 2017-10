Steve Guerdat auf Hannah. (Archivbild: Keystone)

International Guerdat und Duguet eröffnen in Oslo

Am Sonntag starten die Springreiter in die Weltcupsaison. In Oslo, der ersten von 13 Stationen, wird der Kampf in der Western European League um die 18 Tickets für den Weltcupfinal von Mitte April in Paris eröffnet.

Die Faustregel besagt, dass 40 Punkte reichen sollten, um sich für die Endausmarchung zu qualifizieren. Für einen Sieg in einem Weltcupspringen, dem jeweiligen Highlight der Veranstaltung, werden 20 Punkte für das individuelle Klassement vergeben, Rang 16 wirft noch einen Zähler ab. Für die Schweiz gehen zunächst Steve Guerdat und Romain Duguet auf Punktejagd. Der Olympiasieger von London vertraut am Sonntag auf Hannah, Duguet setzt Sherazade ein. Auch Janika Sprunger wird in der Anfangsphase zum Zug kommen. Wann Martin Fuchs eingreift, ist noch offen. Sein Schimmel Clooney bestritt im Sommer zahlreiche wichtige Prüfungen und braucht nun eine Pause. Zum letzten Mal figuriert der CSI Zürich bei seiner Dernière am 28. Januar im Weltcup-Programm. Ab 2019 erhält der CSI Basel den Weltcup-Status. Der Weltcupfinal ist nach den Titelkämpfen im Sommer 2018 der international zweitwichtigste Event im Springreiten. Die Schweizer Vertreter feierten in den letzten Jahren jeweils schöne Erfolge: Guerdat gewann 2015 und 2016, Duguet erreichte 2017 hinter dem Amerikaner McLain Ward, der in Paris seinen Titel dank eines fixen Startplatzes verteidigen darf, den 2. Rang. (sda)

