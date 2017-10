«Wir konnten Eindrücke der Stimmung sammeln»

Der Telebasel Sport Beitrag vom 12. Oktober 2017.

Bei der Niederlage mit der Schweizer Nationalmannschaft konnten Michael Lang und Manuel Akanji erste Eindrücke über das Estadio da Luz, der Heimstätte von Benfica Lissabon, gewinnen. Am 5. Dezember spielt der FCB dort in der Champions League.

Wie schon das letzte Spiel der WM-Qualifikation für die Schweizer Nati, findet auch das letzte Spiel der Champions League-Gruppenphase für den FC Basel im Estadio da Luz von Benfica in Lissabon statt. Michael Lang und Manuel Akanji vom FCB konnten so bereits einige Eindrücke der stimmungsvollen Kulisse gewinnen. Doch können diese beiden Partien überhaupt miteinander verglichen werden? Im Nati-Spiel ging es um die direkte WM-Qualifikation. Ob es im Dezember nur um Wiedergutmachung von Benfica für die Klatsche im Hinspiel gehen wird oder effektiv um das europäische Überwintern, steht noch in den Sternen. Zurzeit haben die Portugiesen von Benfica nach dem schlechten Start inklusive der 0:5-Niederlage im Joggeli null Punkte auf dem Konto. Die Basler haben vor dem Duell auswärts gegen ZSKA Moskau dafür bereits drei Punkte.