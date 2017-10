Taxifahrer registrieren Uber-Fahrer

Lokale Taxifahrer nehmen die Kontrollschilder der Uber-Fahrer auf. (Symbolbild: Keystone/AP Photo/Seth Wenig)

Seit anderthalb Jahren notieren Basler Taxichauffeure die Autonummern mutmasslicher Uber-Fahrer auf Basels Strassen. Wie die Basellandschaftliche Zeitung schreibt, umfasse die aktuelle Liste 577 verschiedene Uber-Fahrer.

Weniger als die Hälfte der registrierten Uber-Fahrer seien mit einem BS-Schild unterwegs. Nebst Baselland seien auch Aargau, Solothurn und Lörrach stark vertreten. Einzelbeobachtungen geben sogar Walliser und Bündner Autos an.

Wie Markus Kümin, ehemaliger Taxifahrer und Mitglied der Taxi-Gruppe bei der Gewerkschaft Unia, der Basellandschaftlichen Zeitung mitteilte, sei die Liste mit über 1’000 Einträgen mit Vorsicht zu geniessen. «Viele der Meldungen stammen vom letzten Sommer, da haben wir vorfrankierte Meldekarten an Kollegen verteilt. Mittlerweile haben viele Taxifahrer aber resigniert und melden nur noch sporadisch, wir führen die Liste jedoch weiter – es ist ein wichtiges Beweismittel.» Tatsächlich sei es der einzige Anhaltspunkt darüber, wie viele Uber-Fahrer in Basel unterwegs sind.

Weitere Auswertungen

Anhand der aufgenommenen Kennzeichen und Standorte können noch weitere Auswertungen gemacht werden. So sei zum Beispiel ersichtlich, wieviel die einzelnen Fahrer gesichtet wurden und wo sich diese am liebsten aufhalten. Einer der Uber-Fahrer habe zwölf Einträge in der Überwachungsliste und würde mit einem Zuger Kontrollschild fahren, eine Berner Nummer tauche mit sechs Nennungen mehrmals auf.

Die Lieblingsorte in Basel seien folgende: Steinen, Claraplatz, Hinterhof, Roche und der Flughafen – diese mit jeweils über 30 Beobachtungen, wie die Basellandschaftlichen Zeitung schreibt.

5’000 Franken Busse

Basler Behörden griffen mit einer Busse von 5’000 Franken durch, als sie einem Uber-Pop-Fahrer im November letzten Jahres 541 Fahrten nachweisen konnten. Ein Weiterer musste 500 Franken zahlen, weil er 26 Mal innert weniger Tage gefahren ist.

In einer Interpellationsantwort zu einem allfälligen Verbot steht jedoch: «Der Regierungsrat lehnt ein ‹Uber-Verbot› sowohl ordnungspolitisch als auch rechtlich unverändert ab.»

(bz)