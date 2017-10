Zwei Jugendliche wurden in Weil am Rhein beim Kiffen erwischt. (Symbolbild: Keystone)

Region Schweizer Kiffer in Weil am Rhein erwischt

Zwei Jugendliche aus der Schweiz hat die deutsche Polizei am Mittwochnachmittag, 11. Oktober 2017, in Weil am Rhein beim Bauen eines Joints erwischt. Sie zeigte die beiden 18-Jährigen an.

Eine Fusspatrouille der Polizei hatte die Jugendlichen am Rheinufer im Rheinpark nahe der deutsch-schweizerischen Grenze entdeckt, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Donnerstag, 12. Oktober, mitteilte. Die Polizei stellte diverse Utensilien sicher. Welche Strafe die Schweizer erwartet, ist gemäss einem Polizeisprecher noch unklar. (sda)

