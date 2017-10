Schön, Schöner, Microblading

Die neue Technik des Microbladings löst Augenbrauen-Probleme. (Video: Telebasel)

Zupfen, Bürsten, Malen. Die morgendliche Augenbrauenroutine kann einem ganz schön viel Zeit rauben. Dank der neuen Technik des Microbladings gehört diese Routine jetzt der Vergangenheit an.

Beim Microblading werden mit spitzen Klingen feinste Striche in die Haut geritzt und dann mit Farbe aufgefüllt. Wir begleiten eine Kundin bei ihrem ersten Besuch in einem Microblading-Studium. Wie das Ganze abgelaufen ist, sehen Sie in der Bildstrecke und im Video.