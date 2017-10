(Symbolbild: Pixabay)

Region Autofahrerin lässt schwer verletztes Kind (10) liegen

Am Donnerstagmorgen, 12. Oktober 2017, kam es in Lörrach zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein 10-jähriges Mädchen, das mit dem Fahrrad auf dem Schulweg war, verletzte sich dabei schwer. Die Autofahrerin liess das Kind am Unfallort zurück und fuhr davon.

Der Unfall ereignete sich in der Stettengasse, Lörrach. In einer Medienmitteilung teilte das Polizeipräsidium Freiburg am Donnerstag mit, dass das Mädchen um kurz nach 7:30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Schulweg war. Als ihm auf der neuen Fahrradstrasse aus Richtung des HTG ein Auto entgegenkam, das unvermittelt nach links abbog, prallte das Kind in die rechte Seite des Wagens. Durch den Aufprall kam das Mädchen zu Fall und erlitt bei dem Sturz erhebliche Verletzungen. Die Autofahrerin entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort. Die Polizei wurde, laut Medienmitteilung, erst eine Stunde nach dem Unfall informiert, es wurden sofort Ermittlungen eingeleitet. Von grossem Nutzen zeigte sich ein Rollerfahrer, der den Unfall beobachtete, er konnte der Polizei wichtige Hinweise geben. Das gesuchte Auto sei ein dunkler, dreckiger Mercedes. Das Auto habe silberne Felgen und sei an der rechten hinteren Beifahrertür beschädigt. Die Fahrerin habe rötlich gelockte Haare und sei schätzungsweise circa 30 Jahre alt.

