Viktorija Golubic büsst in Linz weiter an Boden ein. (Bild: sda)

International Golubic dreht Zweitrundenspiel in Linz

Viktorija Golubic steht am WTA-Turnier von Linz in den Viertelfinals. Die Schweizer Vorjahresfinalistin setzt sich gegen die Bulgarin Viktoriya Tomova (WTA 151) in zwei Stunden 4:6, 6:4, 6:1 durch.

Nächste Gegnerin der in der Weltrangliste auf Position 117 abgerutschten Zürcherin ist Johanna Larsson (WTA 89). Gegen die 29-jährige Schwedin hat Golubic noch nie gespielt. (sda)

Was geschah bisher

Auch interessant