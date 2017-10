So bleiben die Basler Bäume fit

Wie gesund sind die Basler Bäume? (Symbolbild: Keystone)

Anhand ausgewählter Beispiele erläutert die Stadtgärtnerei Basel am 12. Oktober 2017, wie sie die Bäume in der Stadt möglichst lange gesund hält. Die Schäden nehmen aufgrund des Klimawandels immer mehr zu. Telebasel macht sich ein Bild.

Unter dem Titel «Zukunftsträchtiger Baumbestand – so bleiben Basler Bäume fit» informiert die Stadtgärtnerei Basel am Donnerstag, 12. Oktober über die Gesundheit der Bäume in der Stadt. Diese werden regelmässig gepflegt, doch die Schäden aufgrund des Klimawandels nehmen stetig zu, heisst es.

Anhand ausgewählter Beispiele zeigt die Stadtgärtnerei, wie sie den Baumbestand möglichst lange gesund hält und wie sie diesen für neue Herausforderungen wie den Klimawandel fit macht. Ausserdem informiert sie darüber, wie sie ihre Verantwortung bezüglich Sicherheit von Bäumen im öffentlichen Raum wahrnimmt.

Altbäume sollen möglichst erhalten werden, man kommt aber nicht darum herum, gewisse Bäume zu ersetzen. So soll die Stadt auch in Zukunft grün bleiben. Telebasel macht sich ein Bild.

