Velofahrerin (54) stürzt böse über Schlauch

Die Frau stürzte wegen eines Jaucheschlauches, der sich quer über den Fahrradweg in Brislach zog und verletzte sich beim Sturz erheblich. Sie musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Am Mittwochmorgen, 11. Oktober 2017, stürzte eine 54-jährige Fahrradfahrerin in Brislach BL. Die Lenkerin verlor die Herrschaft über ihr Rad und stürzte, aufgrund eines Jaucheschlauchs, der quer über dem Fahrradweg lag. Dies teilt die Polizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung mit. Der Unfall ereignete sich auf dem Fahrradweg der Breitenbachstrasse in Richtung Laufen.

Die Frau zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit der Rettungsflugwacht ins Spital geflogen werden, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.