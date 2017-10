Unbekannter schlägt Schulkind (10) mit Gegenstand

(Symbolbild: Keystone)

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen einem 10-jährigen Schulmädchen aus dem Nichts mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen. Der Schlag war derart heftig, dass das Kind den Schulsack verlor und sich an Ort und Stelle übergeben musste.

Der Täter flüchtete nach der Tat augenblicklich und konnte nicht identifiziert werden. Laut Informationen der Polizei Baden-Würtemberg erfolgte der feige Angriff kurz vor 7 Uhr an einer Bushaltestelle in Lörrach-Brombach. Das 10-jährige Schulmädchen habe an der Franz-Ehret-Strasse auf den Bus gewartet. Der Schlag soll wurde einerseits mit einem Gegenstand ausgeführt und war andererseits derart heftig, dass das Mädchen seinen Schulsack verlor und sich übergeben musste.

Das Opfer wurde zur Behandlung ins Spital gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen aus der Bevölkerung.