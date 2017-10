So sieht die neue 10er-Note aus!

(Bild: Schweizerische Nationalbank)

Die Nationalbank hat die neue 10er Note enthüllt. Sie reiht sich in das Thema der Banknotenserie «Die vielseitige Schweiz» ein. Wie auch die anderen Noten der Serie stellt sie eine eine für die Schweiz typische Seite vor. Dieses Thema wird illustriert durch unterschiedliche grafische Elemente.

Am 18. Oktober 2017 wird mit der Ausgabe der neuen 10-Franken-Note begonnen, teilt die SNB in einer Medienmitteilung mit. Die neue Note zeigt die Schweiz von ihrer organisierenden Seite, das zentrale Element des Designs ist die Zeit. Der Globus und die Hand, die bisher auf jeder neuen Note zu sehen sind, fehlen auch auf der 10-Franken-Note nicht.

Die Farben der Noten bleiben unverändert

So erstrahlt die heute veröffentlichte Note in einem satten Gelb. Auch die Notenwerte der 9. Serie bleiben die selben. Ebenso wie die anderen neuen Noten ist auch die 10er Note von kleinerem Format, dies soll sie handlicher machen. Die neuen Noten sind bestückt mit komplexen Sicherheitsmerkmalen, angeordnet in einer innovativen Kombination, es wird damit eine hohe Sicherheit vor Fälschungen gewährt.

Die alten, also heutigen Banknoten behalten ihre Gültigkeit als Zahlungsmittel vorerst. Durch die Erneuerung der 10er-Note ist die dritte der sechs Teile der neuen Banknotenserie veröffentlicht. Es wird im Herbst 2018 dann die Erneuerung der 200er Note folgen und im Jahre 2019 als letzte Erneuerung dann die 100-Franken-Note sowie die 1’000-Franken-Note. Der genaue Zeitpunkt dieser Neuerungen ist noch unklar, gibt die Nationalbank in der Medienmitteilung bekannt.