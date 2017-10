Österreich steht einem Umbruch

Wird Sebastian Kurz (31) gewählt, wäre er der jüngste Regierungschef von Europa. (Bild: keystone)

In Österreich stehen die Vorzeichen auf politischen Umbruch. Nach zehn Jahren Grosser Koalition aus SPÖ und ÖVP gilt eine Neuauflage des rot-schwarzen Bündnisses nach der Wahl am Sonntag, 15. Oktober 2017, als ausgeschlossen.

Favorit für das Kanzleramt ist den Umfragen zufolge ÖVP-Chef und Aussenminister Sebastian Kurz. Gute Chancen in den nächsten fünf Jahren in Wien mitzuregieren hat auch die rechtspopulistische FPÖ. Rein rechnerisch dürften aber drei Koalitionsvarianten eine Mehrheit erreichen. Hier eine Übersicht über mögliche Regierungskonstellationen nach der Wahl:

«SCHWARZ-BLAU»

Eine Koalition aus ÖVP und FPÖ gilt als die wahrscheinlichste Variante. Umfragen zufolge wollen 34 Prozent der Österreicher eine schwarz-blaue Regierung. In den Wahlprogrammen finden sich inhaltliche Überschneidungen, etwa bei den Themen Migration, Bildung und Sicherheit. Sollten sich die Parteien auf eine Koalition einigen, kann wohl mit einer Verschärfung der Asylpolitik gerechnet werden. Sowohl ÖVP-Chef Kurz als auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wollen die Zahl der Zuwanderer begrenzen und Sozialleistungen für Asylberechtigte kürzen.

Grundsätzlich wäre eine solche Koalition nicht neu. Im Jahr 2000 einigten sich FPÖ und ÖVP erstmals auf ein solches Bündnis. Damals stiess dies auf breite Ablehnung im In- und Ausland. Hunderttausende Menschen demonstrierten gegen die Vereidigung der Regierung. Die EU verhängte Sanktionen. Die schwarz-blaue-Regierung setzte weitgehende Reformen wie etwa bei der Rente um. In ihre Zeit fielen aber auch einige Skandale, wie die Affäre um die Kärntner Krisenbank Hypo Alpe Adria oder die Beschaffung der Eurofighter-Kampflugzeuge, die noch heute Staatsanwälte in Wien und München beschäftigt.

«SCHWARZ-ROT»

Dieses Szenario gilt als nahezu ausgeschlossen. Das Verhältnis der Regierungspartner SPÖ und ÖVP ist zerüttet. Schon in den letzten Jahren kam es zu unzähligen Streitereien über die Umsetzung des Regierungsabkommens und zu gegenseitigen Blockaden. Für Verstimmung sorgte zudem, dass ÖVP-Chef Kurz im Mai ohne Vorwarnung auf Neuwahlen drängte und damit die Koalition zum platzen brachte. Im Wahlkampf kam es zudem zu einer Auseinandersetzung über schmutzige Wahlkampfmethoden eines ehemaligen SPÖ-Beraters. ÖVP und SPÖ drohen sich nun gegenseitig mit Klagen.

Auch inhaltlich liegen die Parteien auseinander, etwa bei den Themen Migration, Bildung und Wirtschaft. SPÖ-Chef und Bundeskanzler Christian Kern hat bereits angekündigt, in die Opposition zu gehen, sollte seine Partei zweitstärkste Kraft werden. Ein schwarz-rotes Bündnis mit der SPÖ als Juniorpartner gilt Politologen zufolge höchstens unter einer neuen Führung der SPÖ als denkbar. Dennoch dürfte eine solche Koalition rein rechnerisch möglich sein. Hinzu kommt, dass auch schon bei früheren Wahlen aufgrund der Streitereien zwischen den beiden Parteien eine Neuauflage als unwahrscheinlich galt, nach der Wahl kam es aber mangels Alternativen dennoch dazu.

«ROT-BLAU»

Informell hat die SPÖ ihre jahrzehntelang geltende strikte Ablehnung gegenüber einer Koalition mit der FPÖ aufgegeben. Stattdessen wurden inhaltliche Kriterien festgelegt. Darunter findet sich als Bedingung etwa ein klares Bekenntnis zur EU. Die FPÖ hatte nach dem Brexit-Votum auch in Österreich mit einer Volksabstimmung über einen EU-Austritt geliebäugelt. Heute tritt die Partei, die sich als EU-kritisch bezeichnet, für den Erhalt der nationalstaatlichen Volkswirtschaften sowie den Ausbau der direkten Demokratie nach Schweizer Vorbild ein.

Offiziell gilt in der SPÖ aber nach wie vor ein früherer Parteitagsbeschluss, der ein Bündnis mit der FPÖ ausschliesst. Inhaltlich trennen die Parteien laut SPÖ-Chef Kern «Welten». Zustimmung für ein rot-blaues Bündnis kommt aus dem Burgenland, wo SPÖ und FPÖ seit zwei Jahren in der Landesregierung zusammenarbeiten. Als Gegner gilt der innerhalb der SPÖ mächtige Wiener Bürgermeister Michael Häupl, der aber für Januar seinen Rücktritt angekündigt hat.

«SCHWARZ»

Die Variante einer schwarzen Minderheitsregierung hat ÖVP-Chef Kurz selbst ins Spiel gebracht. In einem Interview kündigte an, er wolle «etwas völlig Neues» als eine Regierung mit fixer parlamentarischer Mehrheit probieren. Die Partei würde dann versuchen, mit wechselnden Mehrheiten ihr Programm durchzubringen. In Österreich gab es bereits von 1970 bis 1983 eine Alleinregierung der SPÖ. Das Land zählt aber gemeinsam mit Deutschland zu jenen Ländern, wo solche Regierungsvarianten als unüblich gelten. (sda reu)