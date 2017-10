Mindestens 15 Tote bei schweren Waldbränden in Kalifornien

Das Feuer in Orange, Kalifornien am Montag, 9. Oktober 2017. (Bild: Keystone)

Bei den verheerenden Waldbränden im US-Bundesstaat Kalifornien sind nach jüngsten Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden, mehr als hundert werden noch vermisst. US-Präsident Trump erklärte den Katastrophenfall und gab Bundesmittel frei.

Tausende Feuerwehrleute kämpften am Dienstag gegen die Flammen, die nach Behördenangaben insbesondere in den berühmten Weinbaugebieten Sonoma und Napa Valley zehntausende Hektar Land und hunderte Gebäude zerstörten. Mehr als 25’000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown rief den Notstand für acht Bezirke aus.

Laut einer Zählung der ‹Washington Post› gab es insgesamt 15 Tote, neun davon allein im Bezirk Sonoma. Drei weitere Tote wurden in Mendocino gemeldet. Im Bezirk Napa seien zwei Menschen ums Leben gekommen und in Yuba einer. Die Gegenden nördlich der Bucht von San Francisco sind vor allem als Weinanbaugebiete bekannt.

Bei den beiden Toten in Napa handelte es sich dem Fernsehsender ‹KTUV-TV› zufolge um ein 99 und 100 Jahre altes Ehepaar. Sie konnten sich demnach nicht rechtzeitig vor den Flammen retten.

Feuerwehr macht Fortschritte

Die Polizei von Sonoma teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, in dem Landkreis seien 150 Menschen als vermisst gemeldet wurden. Doch die Behörden zeigten sich «zuversichtlich, dass die meisten dieser Menschen wohlauf wiedergefunden und mit ihren Liebsten vereint werden».

Nach Angaben der Behörden wüteten weiterhin mindestens 17 Brände. Die Feuerwehr erklärte, sie habe dank abnehmendem Wind und kühlerem Wetter «über Nacht gute Fortschritte gemacht». Angefacht wurden die Brände unter anderem durch sogenannte Santa-Ana-Winde, die mitunter eine Geschwindigkeit von mehr als 90 Stundenkilometern erreichten. Es handelt sich hierbei um ein meteorologisches Phänomen, das trockene Winde aus dem Bergland östlich der kalifornischen Küste bringt.

In der am schlimmstem betroffenen Stadt Santa Rosa wurden das Spital sowie das Hilton Hotel evakuiert. Es sei davon auszugehen, dass das Feuer das Hotel schwer beschädigt habe, teilte das ‹Hilton Sonoma Wine Country› auf Facebook mit. «Die Häuser sind weg, sie sind wie Staub», sagte der Personal Trainer Jack Dixon, der in der 175’000-Einwohner-Stadt lebt. «Es sieht aus, als wäre eine Atombombe abgeworfen worden.»

(sda afp)