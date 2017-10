Der Schweizer bestreitet sein erstes Spiel in Schanghai in der zweiten Runde des Turniers gegen Diego Schwartzman. (Bild: Keystone)

International Live-Ticker: Roger Federer – Diego Schwartzman

Roger Federer profitiert von einem Freilos am ATP-Turnier in Schanghai und kommt deshalb erst heute, Mittwoch, zum Einsatz. In der zweiten Runde des Turniers trifft er auf den Argentinier Diego Schwartzman (ATP 26). Es ist Federers erste Partie nach seinem US-Open Out.

