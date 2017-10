Ira May: Heimspiel für die Soulsängerin

Ira May: Die Baslerin mit der Soulstimme und authentischen Lyrics. (Bild: Ira May © Oliver Sloss)

Am Mittwoch, 1. November 2017, wird die Baslerin Ira May als Supporting Act von Superstar Alicia Keys das Publikum an der Baloise Session mit ihrer kräftigen Stimme in ihren Bann ziehen.

Ira May, die mit bürgerlichem Namen Iris Bösiger heisst, ist in der Nähe von Basel gross geworden. Im Kindesalter lernte sie Klavier spielen und begann zu singen. 2002 nahm sie an der Schweizer Castingshow ‹MusicStar› teil. An der Jazzschule und der Musikakademie in Basel absolvierte die heute 30-Jährige ihre Gesangsausbildung. Daneben machte sie eine Lehre als Detailhandelsfachfrau.

‹1 City – 1 Song›

Mit ihrem kurzen Auftritt in dem vom Basler Rapper Black Tiger initiierten Rap-Projekt ‹1 City – 1 Song› (2013) wurde die breite Öffentlichkeit auf May aufmerksam. Das Projekt verband 147 Raperinnen und Raper, 32 Beats, elf Produzenten und sieben DJs. Mit einer Länge von 83 Minuten ist er als ‹längster Rap-Song der Welt› im Guinness-Buch der Rekorde aufgeführt.

(Video: Youtube)

Zusammenarbeit mit Shuko

Zur gleichen Zeit wurde der deutsche Hip Hop und Pop Produzent und Komponist Shuko auf die Baslerin aufmerksam. Die Wellenlänge stimmte von Anfang an bei den beiden und seither bilden sie ein eingespieltes Team.

Ihr Debüt-Album wurde 2014 veröffentlicht. ‹The Spell› erreichte Platz 1 der Schweizer Albumcharts. Ihr erste Single war ‹Let you go›. Damit wurde die Sängerin sozusagen über Nacht zum Star.

(Video: Youtube)

Authentische Lyrics – starke Stimme

Ende 2014 entschied sich die damals 28-Jährige dafür, ein Jahr eine Pause einzulegen. Sie wollte in dieser Zeit wieder zurück zu ihrer Kreativität und sich selbst finden. Gestärkt kam May aus der Pause und unterschrieb einen Plattenvertrag bei Universal Music.

Ihr zweites Werk ‹Eye of the Beholder›, das ebenfalls von Shuko produziert wurde, erschien im September 2016 und stieg auch wieder in die Top 10 der Schweizer Albumcharts ein. Eine gereifte Ira May zeigt sich auf diesem zweiten Album: Authentische Lyrics und eine starke Stimme sind zu hören.

Gänsehaut und Tanzen

Live überzeugt die Baslerin mit ihrer Band ‹The Seasons›, mit der sie schon seit vielen Jahren zusammenspielt. Performt werden Songs aus ihren zwei Alben, aber immer wieder mischen die Musiker ein Cover in ihr Set. Gänsehaut-Momente sind bei den ruhigeren Stücken garantiert und mit Reggae und Funk wird das Publikum zum Tanzen animiert.

Cover von Amy Winehouse – ‹Tears Dry on their own›:

(Video: Youtube)

Für diverse Künstler schreibt May Songs und steuert Featurings bei.

Ira May war am 22. September 2016 zu Gast im Telebasel Talk:

(Video: Telebasel)

‹An Evening with…› an der Baloise Session

Die Sängerin Ira May tritt am Mittwoch, 1. November 2017, an der Baloise Session auf. Um 20:00 Uhr geht’s los. Am gleichen Abend steht um 21:15 Uhr Superstar Alicia Keys auf der Bühne.

1x ‘zockt, immer g’rockt

Machen Sie hier am Telebasel Gewinnspiel mit und gewinnen Sie zwei exklusive Tickets für alle Konzertabende der Baloise Session 2017.