6/9 ‹NZZ›: «Uneinigkeit in der Frage: Ist die Barrage für die Schweiz lösbar?»

3/9 ‹Berner Zeitung›: «Zu leichtgewichtig an Grenzen gestossen»

1/9 ‹20 Minuten›: «Nati so gut wie nie - aber nicht direkt an die WM»

Die Schweizer Nationalmannschaft ist nach der Niederlage gegen Portugal in aller Munde. Die Niederlage gegen Portugal wurde in fast jeder Zeitung schweizweit aufgegriffen und erörtert.

Nach dem Spiel und damit der Niederlage gegen Portugal am 10. Oktober 2017 halten sich die Medien mit Kritik an der Nationalmannschaft kaum zurück. Notengebung, Verbesserungs-vorschläge und vor allem viel Enttäuschung in der Presseschau.