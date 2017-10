(Bild: Polizei Basel-Landschaft)

Baselland Brand zerstört Gerätehaus in Birsfelden

Ein Brand hat am Dienstagabend, 10. Oktober 2017, ein Gerätehaus eines Unternehmens in Birsfelden BL komplett zerstört. Die Brandursache war am Mittwoch unklar. Verletzt wurde niemand.

Die Meldung über den Brand an der Hardstrasse beim Hafen ging kurz nach 22 Uhr bei den Behörden ein, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Beim Eintreffen der Polizei stand das Gebäude schon in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand grosser Sachschaden. Beim Ausbruch des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude. Zuschauerfoto des Brandes in Birsfelden. (Bild: Telebasel) (sda)

