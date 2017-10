Damit übertrafen sie den bestehenden Rekord von 3400 Kilometern aus dem Jahr 2005 und heimsten auch den Sieg bei der America’s Challenge ein, wie das Team der Schweizer Gasballonfahrer am Mittwoch, 11. Oktober 2017, mitteilte.

Die beiden Schweizer hoben am Sonntag, 8. Oktober 2017, in Albuquerque im US-Bundesstaat Neumexiko ab. Gelandet sind sie am Dienstag, 10. Oktober 2017, nach 59 Stunden und 35 Minuten in der Gegend von Labrador City in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador. (sda)