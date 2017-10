Annie Goodchild überzeugt mit gefühlvollem Alternative-Pop

(Bild: Annie Goodchild © Larissa Jordan)

Annie Goodchild, die Wahl-Baslerin aus New York, tritt am Donnerstag, 2. November 2017, als Supporting Act von Superstar Alicia Keys an der Baloise Session auf. Mit gefühlvollem Alternative-Pop und ihrer grossen Stimme wird sie das Publikum begeistern.

Die Amerikanerin hinterliess weltweit bereits ihre musikalischen Spuren. Annie Goodchild tourte mit ihrer ehemaligen Band ‹Melou› einige Male durch ganz Europa. Und mit ‹Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox› bespielte die New Yorkerin mit der Power-Stimme weltweit ausverkaufte Lokalitäten.

Vintage Motown Katy Perry Cover feat. Annie Goodchild – ‹Roar›:

(Video: Youtube)

Erste eigene EP

Im September 2016 folgte dann endlich ihr eigenes Werk: Die EP ‹A Random Physical Sensation› mit vier Songs. Eine Schubladisierung dieses Albums ist nicht möglich. Einflüsse von Tausendundeiner Nacht sowie Klassik, Soul, Reggae und Jazz sind ausmachbar. Auch elektronische Elemente finden sich in ihren Songs wieder. Was ganz deutlich heraussticht, ist aber ihre kräftige Stimme.

‹Rooster›, so nennt sich Goodchilds Debüt-Single. Ein ihr wichtiges Thema wird in diesem Song angesprochen: «‹Rooster› handelt davon, jemanden zu lieben, der unter Angstzustünden und Depressionen leidet», wird die US-Amerikanerin in der Biografie zitiert. Es gehe darum, zu versuchen, diese Person in die Welt hinauszuziehen. «Aber es ist unmöglich, als einzelne Person für zwei zu leben», so Goodchild weiter. Die Höhen und Tiefen einer solchen Beziehung werden mit ‹Rooster› thematisiert.

Annie Goodchild – ‹Rooster›:

(Video: Youtube)

‹An Evening with…› an der Baloise Session

Die Sängerin Annie Goodchild tritt am Donnerstag, 2. November 2017, an der Baloise Session auf. Um 20:00 Uhr geht’s los. Am gleichen Abend steht um 21:15 Uhr Superstar Alicia Keys auf der Bühne.

1x ‘zockt, immer g’rockt

