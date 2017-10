Der Telebasel News Beitrag vom 10. Oktober 2017.

Basel Passagierschifffahrt boomt

Reisen auf Europas Flüssen ist in Mode. Führend dabei sind Schweizer Reedereien. Rund zwei Drittel aller Passagierschiffe in Europa fahren unter Schweizer Flagge. Dabei hat sich die Anzahl der Schiffe in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Für Basel ist der Rheintourismus zunehmend wichtig.

Die Überalterung der Gesellschaft hat auch seine guten Seiten. Nämlich jene, dass die älteren Menschen gerne Flussreisen unternehmen. Währenddem Rentner aus der Schweiz eher weniger auf dem Rhein reisen, boomen die Zahlen der ausländischen Touristen, sagt André Auderset, Geschäftsführer der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft: «Ein ganz neues Segment sind die Chinesen. Es gibt sogar schon Schiffe auf dem Rhein, auf denen das ganze Personal chinesisch spricht.» 1/5 Die Personenschifffahrt in Basel boomt. (Bild: Telebasel)

2/5 In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl Personenschiffe verdoppelt. (Bild: Telebasel)

3/5 André Auderset, Geschäftsführer Schweizerische Schifffahrtsvereinigung sieht kein Ende des Trends. (Bild: Telebasel)

4/5 Exklusiv: Bereits fahren auf dem Rhein Schiffe für die chinesische Kundschaft. (Bild: Telebasel)

5/5 Die Rheinschifffahrt-Touristen geben im Jahr rund 8 Millionen Franken aus. (Bild: Telebasel)







Die zunehmende Kundschaft habe dazu geführt, dass die Anzahl Passagierschiffe auf dem Rhein kontinuierlich zugenommen habe. 340 Personenschiffe waren 2016 auf dem Rhein und anderen europäischen Flüssen unterwegs. Rund zwei Drittel davon fuhren unter Schweizer Flagge. Damit ist die Schweiz Leader in diesem Segment in Europa. Davon profitiert auch die Stadt Basel. Durch die 120’000 Gäste, die von Basel abreisen oder hier ankommen, generiert die Stadt rund acht Millionen Franken Einnahmen. Noch mehr Schiffe auf dem Rhein Der Boom der Personenschifffahrt helfe Basel auch marketingtechnisch, ist Daniel Egloff, Geschäftsführer von Basel Tourismus überzeugt: «Da Basel als End- oder Startdestination in allen Broschüren vertreten ist, hilft das die Stadt weltweit noch bekannter zu machen.» Für André Auderset ist klar: Der Bomm geht noch weiter. «Alleine der Branchenleader Viking bringt in diesem Jahr noch fünf bis sechs neue Schiffe heraus. Also das Geschäft läuft weiter.» Noch reichten die Anlegestellen in Basel aus. «Wenn es aber so weitergeht, dann muss man wohl zwangsläufig ausbauen», ist Auderset überzeugt.

Auch interessant