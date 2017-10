Nemo mit neuen Songs in Schupfart

Der Telebasel Glam Beitrag vom 10. Oktober 2017.

Der Newcomer beendete seine Festival-Saison am Freitag, 22. September, mit einem Stopp in Schupfart. Das passt gut in seinen Zeitplan, denn der 18-Jährige Nemo hat eine neue Nebenbeschäftigung: ein Musikstudium.

«Seit Semesterstart drücke ich wieder die Schulbank», sagt Nemo Mettler begeistert gegenüber Telebasel. Als er sich während des Interviews umdreht, um einen der Flieger zu bestaunen, erzählt er, dass er selber vor Kurzem in einer Kleinmaschine sass. «Vor einem eigenen Flugzeug kaufe ich mir aber doch lieber das neue iPhone X», sagt er schmunzelnd.

«Wir haben bewusst mehr auf die Stimme gesetzt»

Am Schupfart Festival spielt der Bieler an der ‹Pop-Rock-Night›. Das passe zu ihm und da fühle er sich zu Hause: «Schlager wäre jetzt nicht so mein Ding, Country auch nicht. Die Musik, die ich selber mache, höre ich auch am liebsten.»

Ein eigenes Flugzeug möchte sich der 18-Jährige vorerst noch nicht kaufen. (Bild: Telebasel)

Nach ‹Ke Bock› und ‹Himalaya› hat Nemo einen neuen Song in Petto: ‹Du› stürmt gerade die Charts. Der aktuell auf Platz vier stehende Song setzt für einmal einen Kontrast zu den eher raplastigen Songs. «Wir haben bewusst mehr auf die Stimme gesetzt. Das ist das, was mir im Moment am meisten Spass macht. Aber vielleicht ist es auch nur eine Phase, mal schauen.»

(Video: Youtube)