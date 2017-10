Land, Leute und der Fussball in Portugal

Georg Bucher über Portugal und die Bedeutung des Fussballs. (Bild: Telebasel)

Am Dienstag, 10. Oktober 2017, findet der entscheidende Match zwischen Portugal und der Schweiz statt. Wer wird sich direkt für die WM qualifizieren? Bevor der Showdown startet, stellen wir Ihnen das Land, die Leute, den Fussball und weiteres aus Portugal vor.

Telebasel-Sportreporter Stefan Plattner konnte vor Ort mit dem deutschen Journalisten Georg Bucher sprechen. Dieser verfolgt für diverse Schweizer Zeitungen das Land Portugal – und auch dessen Fussball. Er lebt in Porto im Norden des Landes.

Portugal

Portugal ist Europas ältester Nationalstaat. 1139 wurde Alfonso Henriques zum ersten König Portugals. Davor stand das Land jahrhundertelang unter der Herrschaft des muslimischen Kalifats von Cordoba.

Portugal besteht zu 95 Prozent aus Ozean. Fünf Prozent des portugiesischen Staatsgebietes sind Landfläche, der Rest ist Meer.

Wie geht es Portugal allgemein und welche Bedeutung hat der Fussball?

Der Fussball

Wie könnte es auch anders sein, der Fussball ist der am meisten ausgeübte Sport in Portugal. So einige Fussballgrössen brachten die Portugiesen hervor:

Der grösste Erfolg in der portugiesischen Fussballgeschichte war der Gewinn der EM 2016 in Frankreich. Bei der heimischen Fussball-Europameisterschaft 2004 wurden die Portugiesen Vize-Europameister hinter Griechenland.

Mit Benfica Lissabon hat Portugal zudem den grössten Verein der Welt.

Was hat der Europameistertitel 2016 im Land Portugal bewirkt?

Cristiano Ronaldo wurde von der spanischen Justiz 2017 vorgeladen, wegen mutmasslicher Steuerhinterziehung in der Höhe von über 10 Millionen Euro. Welche Auswirkungen hatte das auf das Image des Nationalhelden?

Das Essen

Das Nationalgericht Portugals ist der Bacalhau. Er ist eine Art Trocken- und Salzfisch und spielt seit dem 13. Jahrhundert eine wichtige Rolle in der Ernährung der Portugiesen.

Ausserdem sind Suppen wie Caldo verde typisch.

Was nicht fehlen darf, sind Süssspeisen, so ist zum Beispiel die Pastéis de Nata ein beliebtes Gericht.

Für seinen Wein ist Portugal ebenfalls bekannt. Einige portugiesische Weine gehören zu den besten der Welt.