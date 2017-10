Fehlalarm führte zu einer Evakuierung: Ein Unbekannter hatte einen Brandmelder in einem Kinosaal eingeschlagen. (Bild: Google Maps)

Region Kino in Weil am Rhein wegen Brandalarm evakuiert

Wegen eines Brandalarmes ist am Montagabend das Kino im Rheincenter gleich bei der deutsch-schweizerischen Grenze in Weil am Rhein (D) evakuiert worden. Ein Unbekannter hatte einen Brandmelder in einem Kinosaal eingeschlagen.

Ausgelöst hatte der Täter die Brandmeldeanlage gegen 19:50 Uhr. Einen Brand konnte die angerückte Feuerwehr indes nicht feststellen, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Dienstag, 10. Oktober 2017, mitteilte. Eine Auswertung der Videoüberwachung ist angelaufen. Dem Täter drohen eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. (sda)

Auch interessant