Im Estadio da Luz den Portugiesen die Lichter löschen

Das Training am Montag Abend im Estadio da Luz in Lissabon und die Vorfreude bei den Schweizer Akteuren. (Video: Telebasel)

Der Schweiz reicht bereits ein Unentschieden, um sicher und direkt an der WM 2018 dabei zu sein. Trotzdem will Trainer Vladimir Petković auf Sieg spielen und in Lissabon, der Stadt des Lichts, für ein Schweizer Highlight sorgen.

Stadt des Lichts: So nennen die Einheimischen ihr Lissabon. Nicht nur die Fassaden in der Altstadt sind weiss getüncht. An vielen Hauswänden leuchten bemalte Wandkacheln, so genannte Azulejos, welche die Sonne reflektieren. So bleibt es auch in den schmalen Gassen im Bairro Alto länger hell.

Bild aus der Altstadt von Lissabon mit den Azulejos (Quelle: Keystone)

Für all die Schönheiten dieser wunderbaren Stadt am Atlantik bleibt den Mannen um Trainer Vladimir Petković keine Zeit. Immerhin, auch das Stadion ist beeindruckend und heisst, dem Kosenamen der Stadt entsprechend – Estadio da Luz. Es wurde 2003 für die EURO 2004 eröffnet mit einer Kapazität von 64’000 Zuschauerplätzen.

5’000 davon werden von Schweizer Fans belegt sein. Das Spiel ist ausverkauft und es wird alles dafür getan, dass es klappt für die Portugiesen mit der direkten WM-Qualifikation: «TUDO POR PORTUGAL», heisst die Devise und eine Choreographie ist vorbereitet:

In dieser heissen Atmosphäre muss die Schweizer Nati am 10. Oktober 2017 bestehen. Es wird das schwierigste Spiel in dieser WM-Qualifikation. Trainer Petković freut sich enorm darauf, solch ein «Finalspiel» sei auch ein Highlight in seiner Karriere. Er will seine Spielphilosophie nicht ändern und auf Sieg spielen:

Alles andere wäre nach der 5:2 Gala gegen Ungarn und dem erknorzten 2:0 Sieg von Portugal über Andorra auch nicht angebracht. Der Lauf von Stephan Lichtsteiner und seinen Mannschaftskollegen ist besser als derjenige von Portugal. Wenn da nur nicht auch der für viele beste Fussballer der Welt wäre – Cristiano Ronaldo. Mit Juventus Turin hat Stephan Lichtsteiner schon zweimal direkt mit ihm zu tun gehabt. In den beiden Halbfinalspielen 2015 in der Champions League gegen Real Madrid (2:1 Sieg und 1:1 Unentschieden):

Die Frage der Ausgangslage

Die Ausgangslage ist gut für die Schweiz. Besser als jene für Portugal. Der Schweiz reicht nämlich ein Unentschieden.

Man kann die Ausgangslage aber auch so sehen: Die Schweiz muss gegen den aktuellen Europameister punkten, will sie direkt an der WM 2018 dabei sein. Dies ist eine grosse Aufgabe und Portugal ist nicht nur mit Cristiano Ronaldo, sondern auch mit weiteren Weltklasse-Spielern gespickt, z.B. mit Pepe (Besiktas Istanbul, früher Real Madrid) oder André Gomes (Barcelona). Der Marktwert der portugiesischen Nationalmannschaft liegt bei 412 Millionen Euro. Der, der Schweiz bei 162 Millionen Euro.

9 Spiele und 9 Siege liegen hinter der Schweiz. Vladimir Petković und die Nati wollen gegen einen Grossen des Weltfussballs zeigen, dass diese Resultate kein Zufall waren.

Die mögliche Schweizer Aufstellung: Yann Sommer; Ricardo Rodríguez, Fabian Schär, Johan Djourou, Stephan Lichsteiner; Fabian Frei, Blerim Dzemaili, Granit Xhaka, Steven Zuber, Xherdan Shaqiri, Haris Seferović,

Das Spiel gibt es im Liveticker aus dem Estadio da Luz am 10. Oktober 2017 ab 20:45 Uhr auf telebasel.ch.