Fertig ‹Yysebäänle› bei Beltrami

Der Telebasel News Beitrag vom 10. Oktober 2017.

Wegen rückläufigen Umsätzen schliesst das Traditionsgeschäft ‹Beltrami› in der Spalenvorstadt Ende Oktober. Im Moment läuft der Totalausverkauf.

Seit fast 40 Jahren führt Ruedi Baumann den Modelleisenbahnladen ‹Beltrami› in der Spalenvorstadt. Wegen fehlenden Neukunden und der Konkurrenz aus dem Internet, muss er den Laden Ende Oktober schliessen.

Eine Basler Modelleisenbahnära geht zu Ende:

1/13 Inhaber Ruedi Baumann kann den Laden nicht mehr halten. (Bild: Telebasel)

2/13 Ende Oktober schliesst er sein Geschäft. (Bild: Telebasel)

3/13 Baumann legt noch ein paar wenige Male Hand an in seinem Geschäft. (Bild: Telebasel)

4/13 Der Totalausverkauf hat bereits begonnen. (Bild: Telebasel)

5/13 Darunter sind neben Modelleisenbahnen.... (Bild: Telebasel)

6/13 ...auch Flugzeuge oder...(Bild: Telebasel)

7/13 Autos für die Modellbauanlage im Angebot. (Bild: Telebasel)

8/13 Für Sammler eine grosse Chance um billig an Material zu kommen. (Bild: Telebasel)

9/13 Das Beltrami ist ein Traditionsladen. (Bild: Telebasel)

10/13 Auch alle Transformer müssen weg. (Bild: Telebasel)

11/13 Und natürlich auch viele Eisenbahnwagen. (Bild: Telebasel)

12/13 Die Regale tragen noch viel Ware. (Bild: Telebasel)

13/13 Alles muss weg: 50 Prozent Rabatt keine Seltenheit bis Ende Oktober bei Baumann. (Bild: Telebasel)

























Ladenbesitzer Dank glücklichem Zufall

Ruedi Baumann ist kein gelernter ‹Yysebäänler›. Ursprünglich arbeitete der Basler als Betriebsmechaniker in der Warteck-Brauerei. Trotzdem waren die Modelleisenbahnen schon lange seine Passion. Seit 1935 ist er dem Virus verfallen. Zum Laden kam er aber eher durch einen Zufall. 1978 habe er ein Übernahmeangebot der Familie Beltrami erhalten. «1979 haben wir den Laden übernommen und zuerst probiert, ob wir das können. Am 1. Juli konnten wir dann den Laden übernehmen.», sagt Baumann.

«Ich habe nicht gearbeitet – ich habe gespielt»

Der heute 82-Jährige war Mechaniker durch und durch. Daher sei für ihn die Arbeit auch nie als solche empfunden worden. «Dann habe ich mein Hobby einfach zum Beruf gemacht», sagt Baumann. Zudem konnte er an den Modelleisenbahnen seine Liebe zur Technik weiter ausüben. Nur eben im Kleinen.

Kein Nachwuchs und Internet

Dass er jetzt den Laden zumachen muss habe mehrere Gründe. Natürlich sei die Konkurenz aus Internet und Nachbarland gross. Aber: «Die Jungen fehlen heute. Die haben wir nicht mehr im Laden. Den Alten sage ich ‹AHV-Teenager›. Die haben eine gute Pension. Aber die fehlen auch. Sie sind gestorben und spielen im Himmel mit der Eisenbahn.»

Darum hat Ruedi Baumann beschlossen, am 21. Oktober 2017 mit einem Abschiedsfest den Laden zu schliessen. «Wenn ich die Ladenmiete mit der AHV bezahlen muss. Ich möchte auch einmal eine Wurst in der Suppe. So ist das eben.»