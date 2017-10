Roger Federer - im Bild am Laver Cup in Prag - spielt in der 1. Runde des ATP-Turniers in Schanghai gegen Diego Schwartzman. (Bild: sda)

International Federer spielt gegen Diego Schwartzman

Roger Federer trifft am Mittwoch, 11. Oktober 2017, im Masters-1000-Turnier in Schanghai nach seinem Erstrunden-Freilos auf Diego Schwartzman.

Schwartzman setzte sich in der ersten Runde gegen den Australier Jordan Thompson 6:4, 7:6 (7:4) durch. Gegen den nur 1,70 m grossen Argentinier, der in der Weltrangliste Platz 26 einnimmt, hat Federer die bisherigen drei Partien gewonnen. Federer bestreitet in der chinesischen Metropole sein erstes Turnier seit seinem frühen Ausscheiden an den US Open. (sda)

