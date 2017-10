(Bild: Facebook/Mirjam Kohler)

Basel Basler Juso-Präsidentin tritt zurück

Nach drei Jahren in Amt tritt die Basler Juso-Präsidentin Mirjam Kohler per 11. November 2017 ab. Als Begründung nennt sie den Beginn ihres Studiums in Winterthur, wegen welchem ihr die nötige Kapazität fehle. Auch sonst wird es im Parteivorstand einige​ ​Wechsel​ ​geben.

Der Rücktritt erfolgt an der Jahresversammlung der Juso Basel-Stadt. Kohler hatte 2013 zuerst die Position als Besitzerin inne, bevor sie nach einem Jahr in das Vizepräsidium wechselte. Ein weiteres Jahr später übernahm sie das Co-Präsidium der Juso. Seit Juli 2017 war die 24-Jährige Präsidentin der Juso Basel-Stadt. Kohler war vor allem bei der Durchführung der Lernendenkampagne, der Organisation der Refugees-Welcome-Demo, dem Engagement gegen PEGIDA Basel und der Lancierung der laufenden Uni-Petition besonders aktiv. Wechsel im Vorstand Die Juso Basel-Stadt führt bereits Gespräche über eine mögliche Nachfolge von Mirjam Kohler. Nebst der Präsidentin, werden im November auch die beiden Vizepräsidenten, Nicolas Eichenberger und Michael Sommer, von ihrem aktuellen Amt zurücktreten. Den Vorstand ganz verlassen wird neben Kohler auch Dimitri Hafen (Besitzer).

