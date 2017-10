Die Kollision ereignete sich bei einem Döner-Laden auf der Baselstrasse. (Bild: Google Maps)

Region Autotür stoppt Velofahrerin in Lörrach

Ein Autolenker hat in Lörrach eine Velofahrerin verletzt. Er öffnete am Montag, 9. Oktober 2017, die Tür just vor der vorbeifahrenden 49-Jährigen, und es kam zur Kollision. Da erst nachträglich Verletzungen diagnostiziert wurden, wird nun der Lenker des Kombis mit Schweizer Kennzeichen gesucht.

Zum Unfall kam es kurz vor Mittag auf der Basler Strasse bei einem Döner-Laden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beteiligten verzichteten auf den Austausch der Personalien, da zunächst weder Sach- noch Personenschaden erkennbar war. Am Abend litt die Frau jedoch zunehmend unter Schmerzen und ging ins Spital. Dort wurden Verletzungen am Oberkörper erkannt. So sucht die Lörracher Polizei nun Zeugen und den unachtsamen Lenker. (sda)

