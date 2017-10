Alkoholisierter Lenker fuhr auf Felgen

Der Schweizer wollte es tatsäschlich mit solch platten Reifen nach Hause schaffen. (Bild: zVg/Grenzwachkorps)

Schweizer Grenzwächter haben am Sonntagabend, 8. Oktober 2017, einen alkoholisierten Lenker gestoppt, der nur noch mit zwei intakten Rädern auf der Autobahn unterwegs war. Er wurde der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.

Am 8. Oktober 2017 stellten Schweizer Grenzwächter am Autobahnübergang Basel-Weil fest, dass ein Mann in einem Kleinwagen von Deutschland kommend in Richtung Schweiz einreiste. Dabei hörten sie ungewohnte Schleifgeräusche, die vom Fahrzeug ausgingen.

Fahrt unbeirrt fortgesetzt

Obwohl ein Grenzwächter den Lenker zum Anhalten aufgefordert hatte, setzte dieser seine Fahrt über den Grenzübergang fort. Der Grenzwächter rannte noch einige Meter dem Fahrzeug nach und versuchte den Fahrer durch Zurufen und Lichtzeichen mit einer Taschenlampe doch noch zum Anhalten zu bewegen.

Dieser fuhr jedoch weiter Richtung Basel. Unverzüglich nahmen die Grenzwächter die Verfolgung mit einem bereitstehenden Einsatzfahrzeug auf. Der flüchtige Mann konnte noch auf der Autobahn vor der Ausfahrt zur Hochbergerstrasse gestoppt werden.

Ein Vorderrad und ein Hinterrad platt

Die Personenüberprüfung zeigte, dass es sich beim Lenker um einen 76-jährigen Schweizer handelte. Bei der Kontrolle des Autos stellten die Grenzwächter fest, dass ein Vorderrad und ein Hinterrad platt waren und das Auto nur noch auf den Felgen fuhr.

Auf die Frage der Grenzwächter, ob er die Beschädigung seines Fahrzeuges nicht bemerkt habe, antwortete der Lenker, er habe schon gemerkt, dass sein Auto nicht mehr ganz so rund laufe. Er hätte in Deutschland einen Randstein gestreift und gedacht, dass er es noch bis nach Hause schaffen würde.

Wegen Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss wurde die Kantonspolizei Basel-Stadt beigezogen. Diese führte eine Atemluftmessung durch, die positiv verlief. Der Fahrer wurde mitsamt seinem Auto den zuständigen Behörden übergeben.