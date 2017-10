Alicia Keys: Kraftvolle Stimme und ein Klavier

Alicia Keys: Gleich an zwei Abenden tritt der amerikanische Superstar an der Baloise Session auf. (Bild: Paola Kudacki)

Die 15-fache Grammy-Preisträgerin Alicia Keys beehrt die diesjährige Baloise Session gleich an zwei Abenden: Der 1. und 2. November 2017 stehen ganz im Zeichen des amerikanischen Superstars.

Im Januar 1981 in New York geboren wächst Alicia Keys im Bezirk Hell’s Kitchen auf. In der spannenden Mischkultur New Yorks wird die Tochter eines afroamerikanischen Flugbegleiters und einer Musicalsängerin irisch-schottisch-italienischer Abstammung gross. Genau in diesem Schmelztiegel entsteht auch ihre eigener Musikstil, der von Emotionen geprägt ist. R’n’B, Soul, Hip Hop und Jazz vermischen sich und in Kombination mit Keys grosser Stimme, die sie gekonnt am Klavier begleitet, entstehen weltweite Hits.

Durchbruch mit ‹Fallin’›

1998 erhält die damals 17-jährige Keys einen Plattenvertrag von Clive Davis, dem Musik-Urgestein und Gründer des Plattenlabes Atlantic Records. Davis entdeckte bereits Künstler wie Pink Floyd, Janis Joplin, Bruce Springsteen, Whitney Houston, Patti Smith oder Aerosmith und landete mit ihnen über 300 Nummer-1-Hits.

In der ersten Woche nach Veröffentlichung des Debüt-Albums ‹Songs In A Minor› (2001) verkaufte die junge Keys über 300’000 Exemplare. Die Presswerke seien nicht nachgekommen mit Liefern, etwas das Davis in 40 Jahren im Musikbusiness noch nie erlebte.

Gleich ihre erste Single-Veröffentlichung ‹Fallin’› wurde zu einem weltweiten Hit:

Gleich fünf Grammys sahnte die Sängerin im Jahr 2002 ab, so unter anderen als ‹Bester Newcomer›, ‹Bestes R&B Album› und ‹Song des Jahres›.

Ihr zweites Album ‹The Diary of Alicia Keys› wurde von Kanye West, Rich Harrison, Timbaland und Kerry Krucial produziert. Mit ‹You Don’t Know My Name› landete sie in den Top 30 der Schweizer Single Charts.

Eine grosse Ehre kam Keys im Jahr 2003 beim 39. Super Bowl zuteil, als sie vor einem Millionenpublikum ‹America the Beautiful› singen durfte. Im selben Jahr führte sie ein MTV Unplugged-Konzert auf, dass auf CD sowie auf DVD veröffentlicht wurde.

Bond-Song

Nicht nur auf der Bühne macht die Sänger von sich reden, auch auf der grossen Leinwand war sie ab 2006 zu sehen. So ist sie in den Hollywood-Filmen ‹Smokin’ Aces› und ‹Nanny Diaries›. Das dritte Album ‹As I Am› erschien im September 2007 und landete in der Schweiz gleich auf Platz 1 der Albumcharts. Die erste Single-Auskoppelung ‹No One› bescherrte ihr ebenfalls einen Platz an der Spitze der Schweizer Charts.

Mit Jack White, Frontman der White Stripes, zusammen veröffentlichte die New Yorkerin den Titelsong zum 22. James-Bond-Film ‹Ein Quantum Trost› vom Schweizer Regisseur Marc Forster. ‹Another Way to Die› heisst die etwas ungewöhnlich anmutende Kollaboration dieser zweier unterschiedlichen Künstler.

Kollaboration mit Jay-Z

Einen riesigen Hit landete Keys 2009 mit dem Rapper Jay-Z zusammen. ‹Empire State of Mind› ist eine Hommage an Keys und Jay-Z Heimatstadt New York.

Im selben Jahr erschien auch ihr viertes Studioalbum ‹The Element of Freedom›. Der Titel sei programmatisch zu verstehen: Mit dem Werk habe sie sich die Freiheit genommen, alle ihre musikalischen Ideen umzusetzen.

Der Titelsong zum fünften Album ist ‹Girl on Fire›.

Kurzfilm zum Weltflüchtlingstag

Am 4. November 2016 wurde ‹Here›, das sechste Album, veröffentlicht 16 Songs, die sich um zentrale Menschenrechtsthemen drehen. Keys, die sich immer wieder für solche Angelegenheiten – wie zum Beispiel als Co-Gründer von Keep a Child Alive (KCA) – einsetzt, publizierte zum Weltflüchtlingstag einen Kurzfilm namens ‹The Gospel›, in welchem sich sich selbst in die Rolle eines Flüchtlings versetzt.

Auf dem neusten Streich der Sängerin ist auch ‹Blended Family (What You Do For Love)›, eine Zusammenarbeit mit A$AP Rocky, zu finden.

‹The Voice›

Bereits bei zwei Staffeln der US-amerikanischen Version der Casting-Show ‹The Voice› wirkte Keys als Jurorin mit. Neben ihr auf den roten Sesseln nahmen die Adam Levine, Blake Shelton und Gwen Stefani platz. Die 12. Staffel dieser Show hat sie als Coach von Chris Blue gar gewonnen.

Chris Blue und Alicia Keys – ‹Diamonds and Pearls›:

‹An Evening with…› an der Baloise Session

Der Superstar Alicia Keys tritt am Mittwoch, 1. November 2017, und Donnerstag, 2. November 2017, an der Baloise Session auf. Jeweils um 21:15 Uhr geht’s los. Am ersten Abend steht um 20:00 Uhr Ira May als Supporting Act auf der Bühne und am zweiten Abend übernimmt Annie Goodchild das Vorprogramm der Amerikanerin.

1x ‘zockt, immer g’rockt

