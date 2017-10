Der 18-Jährige wurde von einem schweren Holzbalken getroffen. (Symbolbild: pixabay)

Schweiz 18-jähriger Lehrling stirbt bei Arbeitsunfall

Ein 18-jähriger Lehrling ist am Dienstag, 10. Oktober 2017, bei einem Arbeitsunfall in Hirzel ZH gestorben: Er wurde von einem mehrere hundert Kilogramm schweren Holzbalken am Kopf getroffen und schwer verletzt.

Trotz sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb er noch vor Ort. Der Balken löste sich beim Umladen aus noch unbekannten Gründen von der Kranaufhängung, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Er stürzte zu Boden und traf dabei den jungen Schweizer, der darunter stand. Die Polizei untersucht nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft die genaue Unfallursache. (sda)

