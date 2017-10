Yann Sommer gegen Cristiano Ronaldo

Nur dank Ronaldo kam Portugal am vergangenen Samstag gegen Andorra noch auf die Siegerstrasse. (Quelle: Youtube)

Wenn die Schweiz am Dienstag, 10. Oktober 2017, gegen Portugal antritt, wird es auch mehrere Male Duelle zwischen dem besten Fussballer der Welt, Cristiano Ronaldo und dem Schweizer Nati-Torhüter Yann Sommer geben. Dieser und sein Torhüter-Trainer stellen sich auf die gefürchteten Flatterbälle ein.

Portugal ist Ronaldo, oder Ronaldo ist Portugal. Wie wichtig der Weltfussballer für seine Mannschaft ist, zeigte sich am vergangenen Samstag, als ihn Trainer Fernando Santos zunächst auf der Bank liess. Die Portugiesen mühten sich während 45. Minuten gegen den Fussballzwerg Andorra ab, auf dessem heimischem Kunstrasen. Es blieb beim 0:0. In der Pause kam Cristiano Ronaldo rein, in der 63. Minute traf er zum siegweisenden 1:0.

Daneben zeigte er bei einem Freistoss auch einen seiner gefürchteten Flatterbälle, die jeden Torhüter in Bedrängnis bringen können. Deshalb war dies auch bei der Schweizer Nati Thema in der Vorbereitung. Torhüter-Trainer Patrick Foletti erklärt mit einem Augenzwinkern, dass er halt einfach versuche, solche Schüsse im Training zu machen:

Patrick Foletti betont aber, dass für ihn und die Schweizer Mannschaft Portugal nicht einfach gleich Ronaldo sei. Dennoch sprechen die Zahlen für diesen Fakt: Das 1:0 gegen Andorra war Ronaldos 15. Treffer im 8. Spiel der laufenden WM-Ausscheidung. Damit hat er exakt die Hälfte aller 30 portugiesischen Tore erzielt.

Sommer nicht mehr makellos

Dem gegenüber stand bis am Samstag Abend im Schweizer Tor ein Yann Sommer, der seit einem Jahr mit der Nati kein einziges Gegentor mehr erhalten hatte. Seit dem 7. Oktober 2016 beim 3:2 gegen Ungarn (71. Szalai) hatte der 28-Jährige kein Tor kassiert.

Und er hielt am Samstag im St. Jakob-Park seine Weste 58 Minuten rein, bis Guznics trifft. Sommers stolze Serie steht nun bei 527 Minuten ohne Gegentor. Er erhielt aber einen Dämpfer, vor allem beim 2. Gegentor der Ungaren sah der ex-FCB-Keeper schlecht aus.

Patrick Foletti zur Frage, warum Yann Sommer diese Unsicherheit zeigte. Und, ob er bereit sei für das Spiel gegen Portugal:

Eindrücke vom Abschlusstraining der Schweizer Nationalmannschaft und die Medienkonferenz vor dem Spiel (mit Trainer Vladimir Petković, Captain Stephan Lichtsteiner und Arsenal-Spieler Granit Xhaka), gibt es am 9. Oktober 2017 ab 18:30 Uhr und ab stündlich 19 Uhr in Telebasel Sport.

Ausserdem am Dienstag, 10 Oktober 2017, live aus dem Estadio da Luz: Der Telebasel-Liveticker ab 20:45 Uhr.