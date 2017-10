Portugal macht sich fit für die Schweiz

Sie mussten mehr arbeiten als einkalkuliert. Sie mussten länger zittern als erwartet. Und: Sie mussten auch gegen Andorra, diesen Fussball-Zwerg aus den Pyrenäen und aktuell die Nummer 144 im FIFA-Ranking, die Klasse von Cristiano Ronaldo in Anspruch nehmen, um den Pflichtsieg zu realisieren. «Wir werden gewinnen», ist Nationaltrainer Fernando Santos überzeugt.

Das sagte er auch heute an der Medienkonferenz im Estadio da Luz, warnte aber davor die Schweiz zu unterschätzen. Portugal werde wie immer, gut spielen müssen. Und keinesfalls heissblütig von Beginn an spielen ohne Organisation. Man wisse, dass das Spiel 90 oder gar 95 Minuten geht. Er will vorsichtig spielen lassen und trichterte seinen Spielern ein, dass sie bis zum Schluss aufmerksam bleiben müssen. Die Schweiz sei kein einfacher Gegner:

(Video: Telebasel)

Doch wer Europameister ist, am Dienstag, 10. Oktober 2017, vor über 50’000 eigenen Fans spielen kann und den besten Fussballer der Welt in seinen Reihen weiss, der fürchtet sich auch vor der Schweiz und ihrer Siegesserie nicht.

Portugals Abhängigkeit von Ronaldo

Nur Cristiano Ronaldo sprach nach der Partie gegen Andorra nicht und auch heute an der Medienkonferenz nicht. Es war Besiktas-Verteidiger Pepe, der mehrere Fragen zu Cristiano Ronaldo beantworten musste. Er wich den Fragen logischerweise etwas aus, betonte aber auch, dass sein Kollege natürlich sehr wichtig sei. Sie werden das Spiel so angehen, wie es der Trainer von ihnen verlangt und viel Hingabe an den Tag legen müssen um die Schweiz zu schlagen. Sie wissen, was sie in den vergangenen Jahr geleistet haben und vertrauen auf ihre Fähigkeiten:

(Video: Telebasel)

Zurück zu Ronaldo: 79 Tore schon hat er für sein Land erzielt. Nur drei Spieler waren in der Geschichte des Fussballs in Länderspielen erfolgreicher als Ronaldo, der jetzt auch besser ist als Brasiliens Jahrhundertfussballer Pele (77 Tore). 50 Prozent der Treffer Portugals in dieser WM-Kampagne, 15 von 30, hat Ronaldo geschossen.

Wahlweise ist Portugal Ronaldo oder ist Ronaldo Portugal. Auch Santos stritt das nicht ab, auch nicht in Andorra. «Ohne ihn waren wir nicht auf unserem gewohnten Niveau. Es fehlte die Dynamik. Ich musste Ronaldo bringen, dann wurde es besser.» André Silva, der 21-jährige Stürmer von Milan, den Ronaldo bereits als seinen legitimen Nachfolger bezeichnet hat, sagte das Offensichtliche: «Er ist der Spieler, der bei uns den Unterschied ausmacht.»

Und wenn es am Dienstag gegen die Schweiz doch nicht und trotz Ronaldo nicht zum Sieg reicht? Noch wäre Portugal nicht verloren, erginge es der Selecção noch nicht wie Dänemark (1994) und Griechenland (2006), die als amtierende Europameister die folgende WM-Endrunde verpassten. Portugal hat Erfahrung mit den Playoffs. Auch die WM 2014 hat es über diesen Umweg erreicht. Gegen Schweden und dank vier Toren von… Cristiano Ronaldo.

