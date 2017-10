Mohamed Salah schiesst Ägypten an die WM

Der Ex-Basler Mohamed Salah wird mit zwei Treffern zum Matchwinner für Ägypten. (BIld: sda)

Ägypten qualifizierte sich als zweites afrikanisches Team für die WM in Russland. Die vom Argentinier Hector Cuper betreute Nationalmannschaft sicherte sich durch zwei Tore von Mohamed Salah gegen Kongo schon eine Runde vor Schluss den nötigen Gruppensieg.

Die ägyptischen Treffer in Borg El Arab erzielte der frühere Basler Mohamed Salah in der 63. Minute zum 1:0 und in der 95. Minute mittels Foulpenalty zum 2:1. Kongo hatte in der 88. Minute ausgeglichen.

Ägypten, mit sieben Titeln der Rekordgewinner beim Afrika-Cup, wird erst zum dritten Mal nach 1934 und 1990 an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Neben Mohamed Salah gehört mit Mohamed Elneny ein weiterer Ex-Basler zu den ägyptischen Leistungsträgern. Omar Gaber, der aktuelle FCB-Rechtsverteidiger, sass gegen Kongo auf der Ersatzbank.

Bereits am Samstag hatte sich Nigeria seine sechste WM-Teilnahme und die dritte in Folge gesichert. Die ‹Super Eagles› werden vom früheren YB-Coach Gernot Rohr trainiert.

(sda)