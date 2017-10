Manfred Mann’s Earth Band: Die Dinosaurier des Blues-Rock

Manfred Mann's Earth Band an der Baloise Session am 31. Oktober 2017. (Bild: zVg)

Vor der Band Madness ist es am 31. Oktober Zeit für die Dinosaurier des Blues-Rock. Dem 80er-Jahre-Sound von Madness stehen die 70er-Jahre Spezialisten der Manfred Mann's Earth Band gegenüber. So unterschiedlich die beiden Bands und Musikstile sein mögen, beide Gruppen verkörperten eine Gegenreaktion auf die vorherrschende gesellschaftliche und kulturelle Grundordnung.

Manfred Mann’s Earth Band ist eine der ersten Rockformationen, die Afro-Elemente in ihrer Musik einsetzt. Der Keyboarder Manfred Mann (geboren Manfred Lubowitz) stammt aus Südafrika. Nach über 50 Jahren im Musik Business hat der Südafrikaner alle grossen Wandel der Musikindustrie miterlebt. Er selber erfand sich über die Jahre immer wieder neu, experimentierte mit Heavy Jazz Rock und gründete seine eigene Band – die Manfred Mann’s Earth Band.

Zuvor war er vor allem dafür berühmt, dass er Material von anderen oder auch bisher unbekannte Hits aufgriff, und seine eigene Interpretation dazu machte. Meist war das Resultat komplett unterschiedlich zu seinem Original.

Der Beginn einer Karriere

Manfred Lubowitz wurde am 21. Oktober 1940 in Südafrika, genauer gesagt in Johannesburg geboren. In seiner Jugend lernte er das Klavierspielen und trat schon bald als Jazzmusiker in Johannesburger Lokalen auf. Im Jahr 1961 zog Manfred nach Grossbritannien. Dies vor allem deswegen, weil er von Südafrika wegkommen und sein Talent ausserhalb seines Heimatlandes ausleben wollte. Um Geld zu verdienen, betätigte er sich als Jazzpianist, Musiklehrer und schrieb unter dem Pseudonym ‹Manfred Manne› Artikel. Den Namen hatte er vom Schlagzeugers Shelly Manne abgekoppelt. Später liess er dann das «e» fallen und benutzte den Namen ‹Manfred Mann› für seine Auftritte.

In den Folgejahren baute Manfred die Band ‹Manfred Mann› auf. Songs wie ‹Do Wah Diddy Diddy› (Nummer 1 in den USA), ‹Just Like A Woman›, ‹Mighty Quinn› (Bob Dylan) und ‹Pretty Flamingo› waren ausserordentlich erfolgreich. Bob Dylan persönlich sagte einst, dass die Band neben den Byrds seine Stücke am besten interpretiere.

Der Durchbruch

Im Jahr 1969 trennte sich ‹Manfred Mann›. Dies, weil man frustriert war, stets nur als Hit-Single-Band angesehen zu werden.

Nach mehreren Neu-Formierungen und Umbesetzungen entstand im Jahr 1971 schliesslich die ‹Manfred Mann’s Earth Band›, mit der Manfred sich der Rockmusik zuwendete. Bald etablierte man sich in der Musikszene und landete 1973 mit ‹Joybringer› den ersten Chart-Erfolg. Das Album ‹The Roaring Silence› aus dem Jahr 1975 wurde in den USA zur Nummer eins in den Album-Charts – in England Platz sechs.

Das darauffolgende Album ‹Watch› beinhaltete den grössten Hit der Band. ‹Davy’s On The Road Again› – eine Interpretation eines Robbie Robertson/John Simon Songs – zeigte das Flair Manfreds, Stücke zu interpretieren und zu verbessern. ‹Watch› verschaffte der Earth Band den Durchbruch in Europa.

Noch nicht müde

Seit über 40 Jahren tourt Manfred durch Europa auf der Suche nach Liedern, die man interpretieren könnte. Er besucht Freunde wie Bob Dylan und Bruce Springsteen, aber auch neue Künstler wie ‹The Super Furry Animals›. Noch immer experimentiert er mit Musik und es wird gemunkelt, dass 2018 und damit erstmals seit 2011 wieder neue Manfred-Songs veröffentlicht werden.

‹Mad Mann’s Night› an der Baloise Session

Die Manfred Mann’s Earth Band tritt am Dienstag, 31. Oktober 2017, an der Baloise Session auf. Um 20:00 Uhr geht’s los. Am gleichen Abend steht um 21:45 Uhr die Londoner Band Madness auf der Bühne. Beide Bands sind durch Trennungen und Comebacks gewachsen und stehen nicht gegeneinander, sondern miteinander auf einer Bühne, um die breite Vielfalt der britischen Rock- und Popszene aufzuzeigen.

