Schlusspunkt einer perfekten Qualifikation?

Morgen trifft die Schweizer Nationalmannschaft auswärts in Lissabon auf Europameister Portugal. Für beide Teams geht es in dieser ‹Finalissima› um die direkte WM-Qualifikation. Der Grundstein für diese bis anhin perfekte Qualifikationsphase legte die Schweiz mit dem Sieg zuhause gegen Portugal. Ein Rückblick.

Es war der 9. September 2016 als sich die Schweiz nach einer frustrierenden Europameisterschaft und dem Ausscheiden gegen Polen wieder aufraffen musste, um sich gegen den frischgebackenen Europameister Portugal um die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zu qualifizieren. Der St. Jakob-Park war praktisch ausverkauft, und die Portugiesen – ohne den verletzten Cristiano Ronaldo – wurden gleich zu Beginn dieser Qualifikation eiskalt geduscht.

Mehr Punkte als qualifizierte Teams

Mit 2:0 schickten die Schweizer den Favoriten aus Portugal nach Hause. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen konnte: Es war der Anfang einer beispiellosen und absolut perfekten Qualifikation für die Schweizer Fussballnationalmannschaft. Vor dem letzten und entscheidenden Spiel haben die Schweizer 27 Punkte auf dem Konto.

Das sind weit mehr Punkte als alle anderen bereits qualifizierten Gruppenersten – ausgenommen Weltmeister Deutschland – gesammelt haben. England (23), Spanien (25) und Belgien (25) können ihre Tickets bereits buchen.

Umso bitterer. könnte das beinahe perfekte Score der Schweiz nicht für die direkte Qualifikation reichen. Das wäre nämlich, wenn das Team am Dienstag, 10. Oktober 2017, im Estadio da Luz in Lissabon verlieren sollte.

Doch die WM-Mission wäre bei einer Niederlage nicht vorbei. In der Barrage würde die nächste Chance auf die Elf von Vladimir Petković warten. Dort würden Gegner vom Kaliber Schweden, Nordirland und im schlimmsten Fall Italien warten. Nicht einfach, aber die Schweizer haben gezeigt, dass sie in dieser Zusammenstellung gegen jeden Gegner bestehen können. Sollte es nicht klappen, dann muss man sich schon fragen: Was müssen wir denn machen, damit wir an die WM kommen? Viel besser ginge es nämlich nicht mehr.

Macht es klar, Jungs!

Am liebsten wäre es aber der gesamten Fussball-Schweiz, wenn die Jungs um Shaqiri, Lichtsteiner und Co. den Sack morgen Abend einfach zu machten – und die Fans ihre Visa für Russland noch diese Woche beantragen könnten.

Telebasel tickert das Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Portugal live auf telebasel.ch am Dienstag, 10. Oktober 2017, ab 20:45 Uhr.