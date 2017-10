Basler Kurdin in der Türkei festgehalten

Das Erdogan-Regime hat auch die im Exil lebenden Türken im Visier. (Bild: keystone)

F. K. ist eine türkische Staatsbürgerin, die anderthalb Jahre in der Schweiz lebte und im September 2017 in die Türkei reiste, wie der SonntagsBlick schreibt. Die Tochter von F. K. beginnt dort bald ihr Studium. Nun sitzt sie fest, da die Behörden ihr den Pass entzogen haben.

Der Mann von F. K. äussert sich gegenüber dem SonntagsBlick über die Situation seiner Frau in der Türkei. Sie habe sich noch nie politisch geäussert, sondern die Regierung würden ihn wollen.

«Mehrfach haben Polizisten sie aufgefordert, gegen mich auszusagen und ihr mitgeteilt, dass sie das Land verlassen könne, wenn ich mich in der Türkei stelle.»

Der türkische Präsident Erdogan teilt sein Land in Freund und Feind. Seit dem gescheiterten Putsch vom Sommer 2016 verfolgen seine Schergen vermeintliche und tatsächliche Gegner. Längst hat das Regime die im Exil lebenden Türken im Visier.

Auch in der Schweiz

Herr A. K. lebt seit 38 Jahren in der Schweiz. In den 90er Jahren betätigte er sich in kurdischen Vereinen, reiste durch Europa, traf sich mit Politikern. Er sei immer für den Frieden in seiner Heimat eingetreten, betont A. K., der heute im Raum Basel wohnt.

Vor dem Referendum über die türkische Verfassung im Frühling aber, legte er sich auf Facebook mit Schweizer Erdogan-Anhängern an. Der Online-Streit artete aus. Ein Prozess folgte, A K. wurde wegen übler Nachrede verurteilt.

Kein Verständnis

Gegenüber dem SonntagsBlick meinte A. K., dass alles was ihn nun interessiere, seine schwangere Frau sei. Die Schwangerschaft verläuft nicht ohne Komplikationen. «Sie lag während Wochen in einem türkischen Spital, sie spuckt Blut. Warum schikanieren sie meine schwangere Frau, wenn sie es auf mich abgesehen haben?»

SP-Nationalrat Carlo Sommaruga warnt

Das Schweizer Konsulat in Istanbul kann Frau F. K. nicht helfen. Es ist nur für Schweizer Staatsbürger zuständig. Hier will SP Nationalrat Carlos Sommaruga ansetzen. «Ich werde nun in der Aussenpolitischen Kommission beantragen, dass die Schweizer Vertretung in der Türkei auch in solchen Fällen aktiv werden kann.»

Es sei auch für Schweizer gefährlich, in die Türkei zu reisen. Das EDA müsse alle Reisenden warnen, denn das Erdogan-Regime schreckt nicht davor zurück, Geiseln zu nehmen.

*Name der Redaktion bekannt