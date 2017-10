Sm’Aesch verliert knapp gegen Volero Zürich

Die Volleyballerinen von Sm'Aesch Pfeffingen schlugen sich wacker im Supercup. (Bild: zVg/Facebook)

Im Supercup verloren die Volleyballerinnen von Sm'Aesch mit einem 2:3 nur knapp gegen die Favoritinnen von Volero Zürich.

Volero Zürich tat sich gegen die unbekümmert agierenden Baselbieterinnen von Sm’Aesch lange unerwartet schwer und konnte sich im vierten Durchgang gar nur mit viel Mühe in den Entscheidungssatz retten.

0:1 Storck, 0:2 Ball im Aus und 0:3 Block Matter! So in etwa stellte man sich das in den kühnsten Träumen bei Sm’Aesch Pfeffingen im Vorfeld dieses ersten Ernstkampfes vor.

Und dieses Startfurioso hielt über den ganzen ersten Satz an. Die Spielerinnen von Volero schienen gegen die variablen und guten, von Passeuse Tess von Piekartz eingeleiteten, Angriffe von Sm’Aesch Pfeffingen ziemlich ratlos. Maja Storck, Anu Ennok und die beiden neuen Angreiferinnen Nicole Walch und Jazmine White bauten den Vorsprung zwischenzeitlich auf fünf Punkte aus (17:12) – und nach dem zweiten Satzball durften die Sm’Aesch-Spielerinnen den überraschenden Satzgewinn bejubeln.

Zürich gibt Vollgas

Auch im zweiten Satz liess sich der Underdog aus dem Birstal nicht einschüchtern und hielt das Spielgeschehen nach einer 3:2-Führung bis zum 10:10 ausgeglichen.

Doch dann kam der grosse Auftritt von Calderon. Praktisch jeder von Zuspielerin Bojana Zivkovic ausgelöste Angriff lief jetzt über die grossgewachsene Kubanerin und diese liess der Sm’Aesch-Defensive in dieser Phase des Spiels kaum eine Abwehrchance. Das Resultat dieses Calderon-Hochs war klar und deutlich: 25:19 für Volero und Satzausgleich.

Im dritten Satz waren es dann auf Seiten von Sm’Aesch Pfeffingen Storck und Walch die mit ihren teilweise sehenswerten Punkten die Calderon-Festspiele unterbrachen und aus einem 8:9-Rückstand einen 21:15-Vorsprung machten. Zwar bäumte sich Volero nochmals auf, doch Captain von Piekartz verwertete den zweiten Satzball mit einer frechen Finte zur erneuten Satzführung.

Im vierten Satz wogte dieses hochstehende Spiel hin und her. Kein Team lag je mit mehr als zwei Punkten in Front. Es war dann wieder die unwiderstehliche Calderon welche den ersten Satzball beim knappen Spielstand von 24:23 verwertete und ihre Mannschaft damit ins Tie-Break schmetterte.

Entscheidung im Tie-Break

In diesem fünften Satz machten dann die unerfahrenen Sm’Aesch-Spielerinnen zu viele Eigenfehler und Volero Zürich lag schnell mit 7:4 in Führung. Diese Hypothek war dann doch zu gross für die Volleyballerinnen aus dem Baselbiet.

Doch trotz dieser knappen und unnötigen Niederlage hat das neuformierte Sm’Aesch Pfeffingen-Team seinen Fans gezeigt, zu was es in dieser Saison fähig sein könnte.

(sda/Paul Ulli/ew)

