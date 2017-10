Martina Hingis (rechts sitzend) feiert in Peking einen weiteren Doppel-Triumph. (Bild: sda)

Schweiz Doppel-Titel Nummer 64 für Martina Hingis

Martina Hingis feierte nur eine Woche nach ihrem 37. Geburtstag und ihrem letzten Titelgewinn in Wuhan einen weiteren Doppel-Triumph in China. An der Seite der Taiwanerin Chan Yung-Jan triumphierte Hingis in Peking und feierte damit ihren 64. Titel im Doppel.

Im Final setzte sich das topgesetzte Duo gegen die als Nummer 4 gesetzten Timea Babos und Andrea Hlaváčková aus Ungarn beziehungsweise Tschechien mit 6:1 und 6:4 durch. In diesem Jahr hat Martina Hingis schon neun Doppel-Titel gewonnen, allesamt mit Chan. Die 37-jährige Hingis, die vor vier Wochen an der Seite von Chan auch das US Open gewann, nimmt am Montag, 9. Oktober 2017, ihre nunmehr 69. Woche als Weltnummer 1 der Doppelspielerinnen in Angriff. (sda)

