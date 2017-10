Was tun, um einen Stahlkörper zu erhalten?

Bodybuilding: Ohne das richtige Posing nützt der «perfekte Körper» nichts. (Bild: Telebasel)

Glam ist bei den Posing-Vorbereitungen für die IFBB Schweizermeisterschaft mit dabei. Diese findet am kommenden Samstag, 14. Oktober 2017, in Basel statt. Florian Wolf, ein preisgekrönter Bodybuilder aus Basel, hilft Athletinnen und Athleten, das perfekte Posing hinzubekommen.

Um das Posing für Bodybuilder hinzubekommen, braucht es viel Arbeit. Das weiss auch Florian Wolf, der nun in Schlieren den Event ‹Social Muscle Forum› lanciert. Dort können Athletinnen und Athleten ihre Muskeln trainieren um diese dann im perfekten Licht präsentieren zu können.

«Das Posing ist ein fester Bestandteil im Bodybuildung. Ohne das richtige Posing kannst du deine Muskeln nicht gut genug präsentieren. Da nützt der perfekte Körper nichts.», so Florian Wolf. Aber, was braucht es, um einen ‹perfekten› Körper zu bekommen? Und wie wird dieser überhaupt definiert?

Das sind die Stahlkörper:

Mehr Infos zu den kommenden Schweizermeisterschaften finden Sie hier.