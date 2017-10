Ricky van Wolfswinkel in Top 10 der schlechtesten Stürmer

Der verletzte FCB-Stürmer Ricky van Wolfswinkel erholt sich noch bis Ende Jahr von seinem Mittelfussbruch. Das scheint die Boulevardzeitung «Daily Mail» nicht zu interessieren: Sie ziehen über den Holländer her und platzieren ihn in den Charts zum schlechtesten Premier League-Stürmer aller Zeiten.

Es hätte der Holländern in Diensten des FCB nicht bereits genug mit seiner schweren Verletzung zu bewerkstelligen, kommen nun auch die Engländer daher und hauen auf den Stürmer ein. Das Boulevardblatt ‹Daily Mail› veröffentlichte diese Tage seine Rangliste der schlechtesten Stürmer der englischen Top-Liga aller Zeiten. Ausgerechnet Ricky van Wolfswinkel – welcher nach seinem Wechsel von Sporting Lissabon nach England 25 Partien (1 Tor) für den FC Norwich bestritt – wurde nun auf Platz 9 dieser Charts gewählt.

«Überbewertet»

Böse Worte von den Briten hagelt noch obendrauf: «Sein bester Moment kam spät in der Saison auswärts in Fulham, mit einem No-Look-Pass zu absolut niemandem.» Eine Überraschung? Eher weniger. Bereits vor dem Spiel gegen Manchester United in der Champions League schossen sich die Medien von der Insel auf den FCB-Spieler ein. Fazit: «Überbewertet». Die Engländer scheinen den Holländer nicht wirklich zu mögen.

Die Krone des schlechtesten Stürmers in der Schweizer Liga wird van Wolfswinkel aber kaum zuteil – eher im Gegenteil. Vor seiner Verletzung präsentierte sich der Holländer in Topform und traf nach Belieben: Nach neun Partien netzte der Stürmer bereits sieben Mal ein. Das klingt mehr nach «Torschützenkönig», als «Stürmerpfeife».