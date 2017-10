Eindrucksvolle Schweizer erspielen Finalissima

Die Highlights des Spiels zwischen der Schweizer Nati und Ungarn. (Video: Telebasel)

Mit dem 5:2 Sieg gegen Ungarn gelingt den Schweizern der neunte Sieg im neunten WM-Qualifikationsspiel. Jetzt darf nach vorne geschaut werden, auf die Finalissima gegen Portugal.

Bereits von Anfang an liessen die Schweizer keinen Zweifel daran, dass sie die Herren auf dem Platz sind. Vor allem der sehr aktive Xherdan Shaqiri hatte mehrere offensive Aktionen.

Das Skore eröffnete dann aber Granit Xhaka, der dabei von einem Ausrutscher des Ungarn- Torhüters Peter Gulacsi profitierte. Zwei Minuten später erhöhte Fabian Frei mit einem abgefälschten Schuss auf 2:0. Noch vor der Pause wurde dann Steven Zuber von Xherdan Shaqiri in Szene gesetzt und traf zum 3:0 Pausenstand.

Keine fünf Minuten nach der Pause schnürte Steven Zuber den Doppelpack. Seinen haltbaren Weitschuss liess der heute unglücklich agierende Peter Gulacsi passieren. Beinahe aus dem Nichts kam dann der Ehrentreffer für die Ungaren. Richard Guzmics reagierte im Getümmel nach einer Ecke am schnellsten und haute den Ball in die Maschen.

In der 63. Minute gab Breel Embolo sein viel umjubeltes Nati- Comeback im Joggeli. Der ehemalige Basler zeigte sich nach seiner Einwechslung zwar bemüht, kam auch zu einigen offensiven Szenen, die aber zu wenig zwingend waren.

Die Schweizer liessen sich nur kurz vom Gegentreffen verunsichern. Danach bewies der heute sehr stark aufspielende Xherdan Shaqiri Übersicht und legte auf die rechte Seite zu Stephan Lichtsteiner ab, der den Ball eiskalt im Gehäuse versenkte.

Den Schlusspunkt setzten dann aber die Ungaren. Yann Sommer konnte eine harmlose Flanke nicht fangen und liess den Ball vor die Füsse von Roland Ugrai fallen, der nur noch zum 2:5 aus Sicht der Magyaren einzuschieben brauchte.

Die beiden Ungarn- Tore sind aber nicht mehr als Schönheitsfehler. Die Schweizer hatten das Spiel über die komplette Spielzeit im Griff und erzielten auch zu Recht fünf Tore. Nach dieser überzeugenden Leistung können sie nun mit breiter Brust nach Lissabon reisen, wo es am Dienstag gegen den Europameister Portugal zur Finalissima um den direkten Platz an der WM in Russland kommt.