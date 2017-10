Die Demonstranten wollen, dass über dei Katalonien-Frage diskutiert wird. (Keystone/AP Photo/Alvaro Barrientos)

International Demonstranten rufen zu Dialog in Katalonien-Frage auf

Mit mehreren Grosskundgebungen haben Zehntausende Spanierinnen und Spanier in den grossen Städten des Landes am Samstag, 7. Oktober 2017, für einen Dialog in der Katalonien-Frage demonstriert. Die Demonstrationen stehen unter dem Motto «Hablamos?» (Reden wir?).

Die Demonstrierenden versammelten sich vor den Rathäusern, etwa in Madrid und Barcelona. Die meisten waren ganz in Weiss gekleidet und trugen weisse Schriftbänder und Luftballons. Immer wieder brandeten Sprechchöre auf: «Wir wollen, dass geredet wird», hiess es da. Mit Blick auf Ministerpräsident Mariano Rajoy und den Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, riefen die Menschen: «Redet oder tretet zurück!» In Madrid fand wenige Hundert Meter vom Rathaus entfernt eine zweite Demonstration statt. Tausende Menschen protestierten hier gegen die Trennungspläne der wirtschaftsstarken Region. Die zentrale Plaza Colón hatte sich in ein Meer aus spanischen Nationalflaggen verwandelt. «Ich bin Spanier!», skandierten die Leute. «Katalonien darf sich nicht abspalten, wir sind für die Einheit Spaniens», sagte die Madrilenin Olga der Nachrichtenagentur dpa. Die Fronten zwischen beiden Seiten sind seit dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017 verhärtet. Dabei hatte sich eine deutliche Mehrheit der Wähler für die Abspaltung der Region ausgesprochen. Allerdings waren nur 43 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen gegangen. Mariano Rajoy lehnt jeden Dialog mit Barcelona ab. (sda dpa) 1 Kommentar

Was geschah bisher

Auch interessant