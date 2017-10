Gewinnspiel Baloise Session

Machen Sie hier am Gewinnspiel mit und gewinnen Sie zwei exklusive Tickets für alle Konzertabende der Baloise Session 2017.

Preis

Nehmen sie an folgendem Wettbewerb teil und gewinnen sie zwei exklusive Tickets für alle Konzertabende der Baloise Session 2017.

Die Gewinner werden von Telebasel / Glam begleitet.

Zum super VIP-Zugang zu allen Baloise Session Konzerten gehört:

Feste Spezialsitzplätze mit Goldkordel abgetrennt

Gratis Getränke

Nach Ansage oder Möglichkeit Backstage Zugang, Meet and Greet oder Essen.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind ausschliesslich natürliche, mündige und in der Schweiz wohnhafte Personen. Mitarbeiter von Telebasel, deren Familienangehörige und Personen, die im selben Haushalt wie ein Mitarbeiter von Telebasel leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Teilnahme muss mit einer gültigen E-Mail-Adresse und einer gültigen Adressangabe erfolgen, an welche auch Antwortsendungen verschickt werden können. Automatisch erstellte Einträge oder durch technische Manipulation erfasste Teilnahmen werden nicht berücksichtigt.

Mehrfache Teilnahme ist ungültig.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.

Der Teilnehmer erklärt sich bereit, für den Fall, dass er als Gewinner ermittelt wird, an der Herstellung von fotografischen Abbildungen, Ton, Film- und Videoaufnahmen für öffentliche und nichtöffentliche Auftritte, zu Promotionszwecken, einschließlich Radio, Fernsehen, Internetübertragungen und ebenso an Interviews und sonstigen PR-Massnahmen in zumutbarem Rahmen mitzuwirken. Er ist mit der Nennung seines Vornamens auf diesen Plattformen einverstanden. Er tritt hiermit die durch diesen Wettbewerb entstehenden Urheber-, Leistungsschutz, Eigentums- oder sonstigen Rechte (Bild, Ton, Wort, Schrift, Foto etc.) unentgeltlich an Telebasel ab, so dass Telebasel das ausschliessliche sowie zeitlich, räumlich und sachlich unbeschränkte Recht am gesamten Ergebnis der Leistung des Teilnehmers für die Nutzung der Medienproduktion erwirbt (Bild, Ton, Wort, Schrift, Foto etc.). Telebasel ist berechtigt, die übertragenen Rechte ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen oder diesen Personen Nutzungsrechte einzuräumen. Telebasel ist nicht verpflichtet, von den erworbenen Rechten Gebrauch zu machen.