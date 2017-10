Anti-Atomwaffen-Kampagne gewinnt Friedensnobelpreis

«Wir waren schockiert, dann haben wir gekichert und einen Moment gedacht, der Anruf war vielleicht ein Scherz.» Sie seien zutiefst dankbar, sagte die 34-jährige Geschäftsführerin der Internationalen Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), am Freitag vor ihrem Büro in Genf.

Der Friedensnobelpreis an die ICAN soll die Atom-Nationen auffordern, ihre Verpflichtungen zum Verzicht auf Atomwaffen einzuhalten. Jury-Chefin Berit Reiss-Andersen sagte am Freitag: «Wir senden Botschaften an alle Staaten, vor allem die mit Atomwaffen.»

Der Nobelpreis sei nicht als Kritik an einem konkreten Land zu verstehen. «Wir treten mit diesem Preis niemandem vors Schienbein», sagte sie.

Das Risiko, dass Atomwaffen zum Einsatz kämen, sei derzeit grösser als seit langer Zeit. Mehrere Staaten modernisierten ihre Arsenale und die Gefahr sei real, dass mehr Länder versuchten, Atomwaffen herzustellen. Konkret nannte Reiss-Andersen Nordkorea.

Kleines Team

Das ICAN-Büro in Genf besteht nur aus vier Leuten, alle unter 35 Jahre alt. Das Bündnis selbst ist deutlich grösser: 450 Friedensgruppen und Organisationen, die sich seit Jahren für Abrüstung engagieren. Das Büro des ICAN-Hauptsitzes in Genf misst keine 20 Quadratmeter.

Die ICAN-Zentral findet sich im vierten Stock des Weltkirchenrates, der Zentrale der Ökumenischen Bewegung. Der Rat hat in Genf im Viertel der Vereinten Nationen in Genf ein grosses Gebäude, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Im Büro stehen Kisten herum mit Kampagnenmaterial, an die Wände sind Merkzettel gepinnt. Und dann das übliche Schreibtischchaos: neben Laptops und Bildschirmen Papierstapel, Kaffeebecher. An der Tür hängt ein Aufkleber – und das nicht erst seit der Nobelpreisvergabe: «Everything is awesome» steht darauf: «alles ist grossartig».

Vertrag gegen Atomwaffen

Vor zehn Jahren kam ICAN zusammen, um sich gemeinsam für einen Vertrag gegen Atomwaffen einzusetzen. Treibende Kraft waren nicht Regierungen, sondern Zehntausende Aktivisten in mehr als 100 Ländern. Im Juli 2017 wurde das Vertragswerk von über 120 UNO-Mitgliedsländern beschlossen.

Es verbietet Herstellung, Besitz, Einsatz und Lagerung von Atomwaffen und kam gegen den Widerstand der Atommächte und den mit ihnen verbündeten Staaten zustande. Die Vereinbarung hat weitgehend symbolische Bedeutung.

Schweiz unterzeichnete nicht

Die neun bekannten Atommächte, darunter die fünf UNO-Vetomächte USA, Russland, China, Grossbritannien und Frankreich, hatten die Verhandlungen für das Abkommen boykottiert. Auch die meisten NATO-Staaten beteiligten sich nicht an den Gesprächen, darunter Deutschland.

Dafür nahm das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) an den Verhandlungen teil. IKRK-Präsident Peter Maurer hatte nach Annahme des Abkommens im Juli von einer «historischen Etappe» und einem wichtigen Erfolg für die Menschheit gesprochen.

Die Unterzeichnung des Abkommens begann im September. Vertreter von Dutzenden Ländern setzten ihre Unterschrift unter das Vertragswerk. Die Schweiz gehörte nicht dazu. Die Evaluierung des Vertragstextes werde mehrere Monate in Anspruch nehmen, hatte es im September von Seiten des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) geheissen.

ICAN Switzerland

ICAN hat auch nationale Ableger, etwa in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. Seit Mai 2014 gibt es ICAN Switzerland mit einem Büro in der Stadt Genf. Aufgabe der vierköpfigen Equipe ist es, zusammen mit Partnern die Schweizer Öffentlichkeit über die «katastrophalen humanitären Auswirkungen von Atomwaffen» aufzuklären, wie der Website zu entnehmen ist.

Derzeit zählt ICAN Switzerland sieben Partnerorganisationen. Darunter sind Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Schweizer Anwälte für atomare Abrüstung (SAFNA), das Basel Peace Office und die Ärztinnen für soziale Verantwortung und zur Verhütung eines Atomkriegs (PSR/IPPNW) und der Anti-Atom Verein Klar!Schweiz.

Die wichtige Kampagnenarbeit passiert über die Partnerorganisationen. Derzeit zählt die Kampagne weltweit 468 Partner in 101 Ländern.

Preisgeld in der Höhe eines ICAN-Jahresbudgets

ICAN wurde 2007 am Rande einer Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in Wien von mehr als 300 Nichtregierungsorganisationen (NGO) gegründet. Damals war die weltweite Anti-Atombewegung noch in viele Einzelakteure zersplittert. ICAN bot ihnen eine Plattform, um ihre Arbeit zu kanalisieren und dadurch mehr Druck aufzubauen.

Zu ihrem Jahresbudget von rund einer Million Dollar tragen vor allem private Spenden, aber auch die Europäische Union und Länder wie Deutschland, Norwegen, die Schweiz und der Vatikanstaat bei. Das Preisgeld des nun gewonnen Nobelpreises entspricht in etwa einem ICAN-Jahresbudget.

(sda dpa afp)