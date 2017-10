Chris Rea: Der Kämpfer mit der Gitarre

Chris Rea tritt an der Opening Night der Baloise Session am 21. Oktober 2017 auf. (Bild: Talgarth)

Der britische Sänger, Songwriter und Gitarrist Chris Rea beehrt die Baloise Session an der Opening Night. Er verzaubert das Publikum am 21. Oktober nicht nur mit Gitarrenklängen, sondern stellt auch sein neues Werk ‹Road Songs For Lovers› vor.

Den Blues hat Chris Rea definitiv im Blut. Aber auch Popsongs gehören zu seinem Repertoire und dieser poppigeren Seite widmet sich der Sänger, Songwriter und Gitarrist in seinem neuen Werk ‹Road Songs For Lovers›. Dieses neue Album stellt Rea auch an der Opening Night der Baloise Session am 21. Oktober 2017 vor.

Fans dürfen sich aber sicherlich auch auf sanfte Kassiker wie ‹Josephine› oder ‹Auberge› freuen. Bei wem es immer noch nicht klingelt, auch der bekannte Weihnachtssong ‹Driving Home For Christmas› ist ein Werk von Chris Rea.

Chris Rea mit ‹Josephine› (Video: Youtube/georgios milonas)

Die Kunst des filigranen Gitarrenspiels

Zugängliche Songs, filigranes Gitarrenspiel und eine warme, aber auch raue Stimme – Chris Rea hat in den vergangenen vier Jahrzehnten definitiv einen unverkennbaren Stil entwickelt. Sein Markenzeichen ist der ‹Slidestil› auf der Gitarre. Dabei handelt es sich um eine kontinuierliche Veränderung der Tonhöhe. Der Beginn zum Song ‹Nothing to Fear› gilt dabei als Meilenstein der modernen Slideguitar-Technik. So hat Rea in seiner Karriere bereits 30 Million Tonträger verkauft.

Chris Rea mit ‹Nothing to Fear› (Video: Youtube/lilybee06)

Bekannt ist Chris Rea vor allem für seine Balladen, doch nahm er auch zahlreiche Blues-Alben auf. Sein neues Album kann mit seinen eher poppigeren und rockigeren Songs daher auch als eine Art Comeback angesehen werden. ‹Road Songs For Lovers› wird von Kritikern gar als bestes Album des mittlerweile 66-Jährigen bezeichnet.

Wer ist Benny Santini?

Geboren wurde Chris Rea 1951 in Middlesboro, Yorkshire und sein Debütalbum ‹Whatever Happened To Benny Santini› veröffentlichte er mit 27. Dieser Titel sei ein sarkastischer Seitenhieb auf den Künstlernahmen ‹Benny Santini›. Diesen sollte Rea auf Wunsch seiner damaligen Plattenfirma nämlich annehmen. Der Erfolg liess danach nicht lange auf sich warten, denn mit seiner ersten Single ‹Fool If You Think I’ts Over› feierte er seinen grössten US-Hit.

Chris Rea mit ‹Fool If You Think I’ts Over› (Video: Youtube/lilybee06)

Die Kooperation mit Gus Dudgeon, der bereits für Elton John tätig war, führte aber danach dazu, dass Rea als Künstler im Stil des britischen Musikers wahrgenommen wurde und die darauf folgenden Alben ‹Tennis› und ‹Chris Rea› floppten.

Kommerzieller Erfolg und eine grosse Tournee

Doch die Karriere des Musikers kam dadurch keineswegs ins Stocken, denn sein fünftes Studioalbum ‹Water Sign› verkaufte sich über eine halbe Million Mal und die Single ‹I Can Hear Your Heartbeat› schaffte es in die Top 20. Seinen grössten kommerziellen Erfolg landete Rea aber mit dem Song ‹Wired To The Moon›. Mit der Tournee dazu konnte er sich eine beachtliche Fanbase aufbauen.

Chris Rea mit ‹Wired To The Moon› (Video: Youtube/ATHENAMATS)

Den Durchbruch schaffte der Musiker dann 1985. Songs wie ‹Stainby Girls› oder ‹Josephine› kamen beim britischen Publikum unglaublich gut an. So gut, dass seine nachfolgenden zwei Alben gar mit Platin ausgezeichnet wurden. ‹Dancing With Strangers› belegte lange Platz zwei der Charts hinter Michael Jacksons ‹Bad›. Aber Rea schaffte es auch auf Platz eins und zwar mit den Tonträgern ‹The Road To Hell› und ‹Auberge›. Somit wurde er zu einem der erfolgreichsten britischen Musikern und das auch als Kino- und Fernsehfilmkomponist. Seine Musik war zum Beispiel in ‹Basic Instict› oder ‹Der Schattenmann› zu hören.

Ein harter Schlag

Nach dieser steilen Karriere fiel es Rea aber zunehmend schwer, an seine bisherigen Erfolge anzuknüpfen. Mit dem Album ‹King of the Beach› gelang ihm aber im Jahr 2000 ein beachtliches Comback. Doch dann traf ihn ein schwerer Schicksalsschlag. Bei Rea wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. Bei einer risikoreichen Operation mussten ihm infolgedessen wesentliche Teile des Magens entfernt werden. Während dieser schweren Zeit drückte er sich mit dem Malen von Bildern aus. Der heute 66-Jährige überlebte und verarbeite die Krankheit auch musikalisch.

Sein bisheriges Label bestand aber auf seinen alten Stil, was Rea dazu brachte sein eigenes zu gründen. Er veröffentlichte dort unter anderem ‹Stony Road› und ‹Blue Street›. 2005 veröffentliche er mit ‹Blue Guitars›, sein vorerst letztes Album als Solokünstler. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von elf Tonträgern mit unterschiedlichen Genres der Bluesmusik.

Chris Rea mit ‹Stony Road› (Video: Youtube/lilybee06)

Alles schien zu Ende, doch dann…

2006 wollte sich Rea mit einer Europatournee nach 30 erfolgreichen Jahren eigentlich von seinen Fans verabschieden. «Wie es mit mir gesundheitlich weitergehen wird, ist schwer zu prognostizieren. Es kann sich da auch einiges verschlechtern. Deshalb ist dies jetzt meine letzte Tournee. Ich muss und werde für mich eine andere Weise des Arbeitens finden», schrieb er damals auf seiner Website. Rea wollte damals keine Musik mehr unter seinem Namen veröffentlichen und nur noch Teil des Trios ‹The Fire Flies› sein.

Die Lust, auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen, holte Chris Rea aber wieder zurück. 2008 erschien auch sein Album ‹The Return Of The Fabulous Hofner Bluenotes›. Kurze Zeit später präsentierte er seine Band namens ‹The Delmonts›. Mit ihnen tourte er durch Grossbritannien. 2016 wurden dann sogar Reas umfangreiche Gemälde gezeigt.

Der Künstler, Maler, bekennender Blues- und Motorsportliebhaber, Filmemacher und klassischer Komponist lies die Öffentlichkeit in den letzten Jahren an seinen Leidenschaften teilhaben. Und mit seinem neuen Album, widmete sich Chris Rea wieder dem, was er am besten kann: Rockballaden. Der Musiker ist definitiv ein Stehaufmännchen.

Chris Rea mit ‹Happy on The Road› von seinem neuen Album. (Video: Youtube/Chris Rea Official)

