Der Telebasel News Beitrag vom 3. Oktober 2017.

Baselland Reigoldswil bekommt eine mobile Bank

Weil die Schliessung der Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Reigoldswil auf breiten Widerstand der Bevölkerung stösst, will die BLKB nun zweimal wöchentlich mit einer mobilen Bank in Reigoldswil vor Ort sein.

Obwohl mobil, biete die Bank dieselben Angebote wie eine «normale Niederlassung», sagt Freddy Bürgin, Leiter der mobilen Bank der BLKB. So sieht die mobile Bank der BLKB aus. (Bild: Telebasel) Nicht so erquickt über die Schliessung, sind die Bewohner von Reigoldswil. Besonders jene, die ein Geschäft führen. Sie fürchten, dass jetzt noch weniger Kundschaft ins Dorf kommt. Angst vor Dorfsterben «Die Post hat zu gemacht, jetzt macht die Bank auch noch zu. Es ist einfach schwierig für uns Kleine hier im Dorf. Jeder Laden der schliesst, tut dem anderen Laden auch weh und wenn das so weiter geht, weiss ich nicht, ob es uns in ein paar Jahren noch gibt», meint Hans-Peter Zindel, Eigentümer des Denner Satellits in Reigoldswil. Eines wird jedoch sicher anders. Die Reigoldswiler müssen sich daran gewöhnen, dass ihre Bank nur noch zu ausgewählten Zeiten für sie Zeit hat. Die mobile Bank besucht das Dorf jeweils am Dienstag von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr und am Donnerstag von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr. 1 Kommentar

