Krankenkassen-Prämien belasten immer stärker

Der Telebasel News Beitrag vom 3. Oktober 2017.

Die Krankenkassen-Prämien steigen in Basel-Stadt im nationalen Vergleich mit 4,3% überdurchschnittlich stark. Für viele Familien wird es deshalb finanziell immer enger. Was lässt sich dagegen tun?

Letztes Jahr haben in Basel-Stadt mit 27’000 Personen rund 14% der Bevölkerung Prämienverbilligungen beziehen. Familien werden für die Krankenkasse bald praktisch gleich viel ausgeben müssen wie für die Miete.

Versicherungsmaklerin Carmen Kolp schlägt Alarm, weil die Krankenkassen-Prämien in Basel-Stadt erneut um 4 Prozent steigen werden. Fast 600 Franken bezahlt ein Basler im Schnitt. Damit ist der Kanton schweizweit unglücklicher Spitzenreiter. Carmen Kolp kennt aber den einen oder anderen Tipp, mit dem man Prämien sparen kann: Die Franchise (Selbstbehalt) überprüfen, ein günstiges Hausarztmodell wählen, oder gar die Krankenkasse wechseln.

Dieweil gibt die Basler SP-Grossrätin Sarah Wyss eine Interpellation ein, in der sie von der Regierung u.a. wissen will, was sie gegen das Kostenwachstum tut. Ausserdem will sie die Kostenbeteiligung von ambulanter und stationärer Behandlung gleich gestaltet sehen. Die Regierungen wollen bekanntlich die Gesundheitssysteme von Basel-Stadt und Baselland fusionieren. Ausgerechnet die Basler SP stemmt sich nun gegen diese Fusion. «Die Kosten für die Fusion werden die erhoffte Einsparung von 70 Millionen Franken auffressen», vermutet SP-Grossrat Sebastian Kölliker.



Der Kanton basel-Stadt zahlt in der Schweiz vergelichsweise die höchsten Prämien-Verbilligungen. Die Höhe berechnet sich nach der Anzahl Personen in einem Haushalt und nach dessen Einkommen. Kinderreiche Familien, die wenig Einkommen erzielen, werden entsprechend stärker unterstützt.