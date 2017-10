Katalonien stimmt «illegal» ab

Der Telebasel News Beitrag vom 1. Oktober 2017.

Heute, 1. Oktober 2017, gilt es ernst. Katalonien will über die Unabhängigkeit entscheiden. Im Vorfeld des heutigen Abstimmungstages versuchte die spanische Polizei vehement, die Abstimmung zu verhindern. Man schloss Wahllokale und vernichtete Wahlurnen. Wie ist die Stimmung in Barcelona?

Seit Wochen bereitet sich alles auf den heutigen Tag vor: Die Katalonen, um das Referendum auch tatsächlich durchzubringen, die Spanische Regierung, um ebendies zu verhindern. Katalonien wiedersetzte sich am Sonntag, 1. Oktober 2017, dem dem Verbot der Justiz und am Sonntag gegen den Willen der Zentralregierung ein Referendum über die Abspaltung von Spanien abgehalten. Die von der Zentralregierung entsandte paramilitärische Polizeieinheit Guardia Civil und die Nationalpolizei griffen teilweise hart durch. Sie versuchten, Wähler energisch am Zugang zu den Urnen zu hindern.

Brutal cómo las fuerzas represoras arrancan las urnas dentro del Ramón Llul de Barcelona.#CatalanReferendum #1oct pic.twitter.com/m9vsmgKRwJ — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) October 1, 2017

Auf Fotos war zu sehen, dass die Polizei zum Teil auch Gummigeschosse einsetzte. Mehrere Menschen bluteten im Gesicht, darunter auch ältere Bürger. Medien sprachen unter Berufung auf das örtliche Gesundheitsministerium von 38 Verletzten, davon drei seien schwer verletzt.

Die Guardia Civil ist seit der Unterdrückung der Region unter dem Franco-Regime in Katalonien äusserst unbeliebt. Fraglich ist, ob die Polizei die Auszhlung und Veröffentlichung der Ergebnisse verhindern wird. Je höher die Beteiligung, desto mehr Gewicht dürfte das Referendum haben. Die Zentralregierung in Madrid beharrt darauf, dass das Referendum illegal ist. Die Justiz bestätigte dies.

Telebasel-Reporter Matthias Kempf ist heute, 1. Oktober 2017, in Barcelona.

Matthias Kempf spricht über die Stimmung in Barcelona.

